كم مترا تحركت تركيا على وقع الزلزال المدمر؟

قال خبراء إن الهزات الهائلة التي ضربت تركيا يوم الاثنين أدت إلى تغيير الصفائح التكتونية التي تجلس عليها لمسافة تصل إلى 10 أقدام (ثلاثة أمتار).

وتقع الدولة التركية على خطوط صدع رئيسية تحد لوحة الأناضول والصفيحة العربية والصفيحة الأوراسية، وبالتالي فهي عرضة للنشاط الزلزالي.

وكشف خبراء الأرصاد الجوية عن تمزق حصل على امتداد 140 ميلا (225 كم) من الصدع بين صفيحة الأناضول والصفيحة العربية.

وقال عالم الزلازل الإيطالي، الدكتور كارلو دوغليوني، لموقع Italy 24 الإخباري إنه نتيجة لذلك، كان من الممكن أن تكون تركيا قد انزلقت بما يصل إلى "خمسة إلى ستة أمتار إزاء سوريا''.

ومع ذلك، أضاف أن هذا كله كان يستند إلى بيانات أولية، وستتوفر معلومات أكثر دقة من الأقمار الصناعية في الأيام المقبلة.

وقال الدكتور بوب هولدسورث، أستاذ الجيولوجيا الإنشائية في جامعة دورهام، إن تحول الصفائح كان "مفهوما تماما'' نظرا لحجم وقوة الزلزال.

وأخبر MailOnline: "هناك علاقة يمكن التنبؤ بها إلى حد ما وموثقة على نطاق واسع بين حجم الزلزال والإزاحة النموذجية التي تحدث. كقاعدة عامة، يرتبط حدث بقوة 6.5 إلى 6.9 درجة بإزاحة تبلغ حوالي متر واحد - في حين أن أكبر الزلازل المعروفة يمكن أن تتضمن إزاحات من 10 إلى 15 مترا. الفوالق التي انزلقت في تركيا هي فوالق الانزلاق الأفقي أي الانزياح التي تنطوي بشكل أساسي على عمليات نزوح أفقية، وبالتالي فإن التعويضات الإجمالية في المنطقة من 3 إلى 6 أمتار المقترحة هنا معقولة تماما. ويمكن أن تؤدي عمليات الإزاحة الأفقية من هذا النوع إلى قطع البنية التحتية الرئيسية تحت السطحية والسطحية، بما في ذلك أنابيب المياه وكابلات الكهرباء وأنابيب الغاز والأنفاق. وقد تكون هناك أيضا تصدعات سطحية تتطور حيث تتفكك الصدوع إلى السطح - يمكن أن تعوض الطرق والأنهار وغيرها من الميزات - بما في ذلك الهياكل المبنية. كل هذا بالإضافة إلى الأضرار الناجمة عن ارتجاج وتسيّب وتسيّل الرواسب اللينة في الوديان/الأحواض والانهيارات الأرضية".

وتحدث الزلازل الكارثية عندما تلتصق صفيحتان تكتونيتان تنزلقان ببطء في اتجاهين متعاكسين ثم تنزلقان بقوة فجأة. وتتألف هاتان الصفيحتان من قشرة الأرض والجزء العلوي من اللب الأرضي أو الوشاح، بينما يوجد أدناه الأسينوسفير (الأستينوسفير Asthenosphere)، وهو الغلاف السائب أو الحزام الناقل اللزج الدافئ من الصخور الذي تمتطيه الصفائح التكتونية.

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ولا تتحرك جميعها في نفس الاتجاه وغالبا ما تتصادم، ما يؤدي إلى تراكم قدر كبير من الضغط بين الصفيحتين لا بد من الإفراج عنه.

في النهاية، يتسبب هذا الضغط في اهتزاز إحدى الصفائح إما تحت subduction وهو ما يسمى الاندساس أو فوق الأخرى obduction وهو ما يمكن تسميته بالتصادم والركوب مع اندساس جزئي أحيانا.

ويؤدي هذا إلى إطلاق كمية هائلة من الطاقة، ما يؤدي إلى حدوث هزات وتدمير لأي ممتلكات أو بنية تحتية قريبة.

وتحدث الزلازل الشديدة عادة فوق خطوط الصدع حيث تلتقي الصفائح التكتونية، لكن هزات طفيفة يمكن أن تحدث في منتصف هذه الصفائح، عند الدروع القارية.

وتعد تركيا قريبة من تقاطع ثلاث صفائح تكتونية، ما يعني أنها عرضة للزلازل.

وقال الدكتور أناستاسيوس سيكستوس، أستاذ هندسة الزلازل في جامعة بريستول، لـ MailOnline: "شهدت منطقة حلب وغازي عنتاب سلسلة من الزلازل المدمرة تاريخيا ووقع حدث مماثل في الحجم منذ حوالي قرنين من الزمان''.

وتقع غالبية اليابسة في تركيا على صفيحة الأناضول، والتي يتم ضغطها بين ثلاث صفائح كبيرة أخرى. إلى شمال الصفيحة توجد الصفيحة الأوراسية، وفي الجنوب توجد الصفيحة الإفريقية وإلى الشرق توجد الصفيحة العربية.

ويؤدي هذا إلى إنشاء خطي صدع كبيرين - شرق الأناضول وشمال الأناضول - وكلاهما عرضة للنشاط الزلزالي.

وذلك لأن الصفيحة العربية تندفع شمالا نحو الصفيحة الأوراسية، وتضغط على صفيحة الأناضول غربا باتجاه بحر إيجه.

وقعت الزلازل ابتداء من يوم الاثنين على الطرف الجنوبي الغربي من خط صدع شرق الأناضول البالغ طوله 434 ميلا (699 كم).

فوقع الزلزال الأول بقوة 7.8 درجة على عمق حوالي 11 ميلا (18 كم)، بينما وقع الزلزال الثاني بعد تسع ساعات على عمق ستة أميال (10 كم) وقوة 7.5 على مقياس ريختر.

وقالت الدكتورة جوانا فور ووكر، أستاذة جيولوجيا الزلازل والحد من مخاطر الكوارث في جامعة كوليدج لندن (UCL)، إن هذين الزلزالين ينتميان إلى الزلازل "الانزلاقية" أي الناجمة عن فوالق الإزاحة.

وهذا هو المكان الذي تتحرك فيه كتلتان من الأرض أفقيا على طول مستوى الصدع نتيجة لتراكم الضغط الأفقي.

وقال الدكتور فور ووكر لـ MailOnline: "صدوع الانزلاق لها قوة متوسطة، لذلك يمكن أن تستضيف زلازل تصل قوتها إلى 7 أو 8 درجات. ويعتمد الحجم على الانزلاق وطول الصدع الذي تمزق. لذلك بالنسبة لنظام صدع يبلغ طوله الإجمالي 690 كيلومترا، من الممكن حدوث مثل هذه الزلازل الكبيرة الحجم".

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ويبلغ معدل انزلاق شرق الأناضول ما بين 0.2 و0.4 بوصة (6 و10 ملم) سنويا بالقرب من شرق تركيا.

ومع ذلك، تظهر البيانات التي أعلنها عالم الأرصاد الجوية ماثيو كابوتشي، من MyRadar Weather، أن الزلازل التي وقعت هذا الأسبوع تسببت في انزلاق صفيحة الأناضول لمسافة تصل إلى 10 أقدام (ثلاثة أمتار).

وأضاف دوغليوني أن المزيد من البيانات من الأقمار الصناعية Sentinel وASI CosmoSkymed التابعة لوكالة Sapce الأوروبية ستوفر المزيد من المعلومات في الأيام القليلة المقبلة.

ووفقا للدكتور ديفيد روثري، عالم الجيولوجيا في الجامعة المفتوحة، تتحرك تركيا حوالي 0.8 بوصة غربا سنويا على طول صدع شرق الأناضول.

وقال: "بسبب الاحتكاك على طول خطوط الصدع، فإن الحركة ليست سلسة. وبدلا من ذلك، تتراكم الطاقة محليا على مدار سنوات أو عقود حتى يصبح الإجهاد المتراكم قويا بما يكفي للتغلب على المقاومة بين سطحي الانزلاق وتتداخل كتل الصخور بعضها ببعض في رعشة مفاجئة. في هذه الحالة، كان عنف الاهتزاز على السطح قويا بما يكفي لانهيار المباني، وهو على الأرجح السبب وراء فقدان معظم الأرواح البشرية. ربما كانت هناك انهيارات أرضية landslides أيضا في التضاريس الجبلية".

حتى الآن، تم تأكيد أكثر من 5100 حالة وفاة في تركيا وسوريا، وحوصر العشرات بين أنقاض منازلهم المهدمة.

وبعد الزلزالين الرئيسيين يوم الاثنين، ضرب زلزال آخر بقوة 5.8 درجة المنطقة صباح يوم الثلاثاء مع استمرار جهود الإنقاذ لإنقاذ الناجين المحاصرين.

وعلى الرغم من أن الهزة لم تكن قوية مثل الأولين، فقد تم تسجيلها على عمق ضحل يبلغ 1.2 ميل (1.9 كم)، ما يعني أنها قد تسبب المزيد من الضرر.

وتسببت العاصفة الشتوية ودرجات الحرارة السالبة في إعاقة أولئك الذين يعملون في سباق مع الزمن لتحرير الناس من الركام، حيث يجعل الطقس البارد الحاجة إلى الوصول إلى الناجين المحاصرين أكثر إلحاحا.

وحذرت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين من أن عدد القتلى قد يصل إلى 20 ألفا، وقالت يوم الثلاثاء إن 23 مليون شخص - من بينهم 1.4 مليون طفل - قد يتأثرون.

المصدر: ديلي ميل