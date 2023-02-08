باكستان تصنع قوارب عسكرية جديدة لجيشها

أعلن موقع Naval News أن باكستان باشرت بتصنيع جيل جديد من القوارب العسكرية لسلاح البحرية في جيشها.

وجاء في منشور على الموقع "في حوض بناء السفن التابع لـ KS&EW بكراتشي بدأت عملية تصنيع أول قارب من القوارب العسكرية السريعة من الجيل الجديد التي يتم تطويرها لصالح الجيش الباكستاني، والتي حصلت شركة Swiftships الأمريكية سابقا على عقود للمساهمة في تطويرها".

وأشار الموقع إلى أن أول قارب من القوارب المذكورة يجب أن يسلّم إلى الجيش الباكستاني عام 2024، وفي المخطط أن يحصل الجيش على 20 قارب من هذا النوع".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القوارب الجديدة ستستخدم في عمليات خفر السواحل وكافحة القرصنة البحرية، وفي عمليات الإنقاذ والمراقبة، ومرافقة السفن، وسيبلغ طول كل قارب 38.8 م، كما سيجهز بأحدث منظومات التسليح، ومدافع أوتوماتيكية من عيار 30 ملم من تطوير شركة Aselsan التركية، ورشاشات من عيار 12.7 و 7.62 ملم.

المصدر: سلاح روسيا