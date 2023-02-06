تايلاند تجهّز سلاح بحريتها بفرقاطات حربية جديدة

أعلن موقع Navy Recognition أن تايلاند تعمل على مشروع لتجهيز جيشها بسفن حربية جديدة.

وتبعا للموقع فإن "سلاح البحرية التايلاندي تقدّم بطلب للحصول على تمويل بقيمة 457 مليون دولار تقريبا على مدى السنوات الخمس المقبلة، للحصول على فرقاطة عسكرية جديدة من نوع Bhumibol Adulyadej، وتم تضمين الطلب في الميزانية التي وضعتها وزارة الدفاع التايلاندية لعام 2024".

ويمتلك سلاح البحرية التايلاندي حاليا فرقاطة وحيدة من فئة Bhumibol Adulyadej، كان قد طلبها عام 2013 من شركة Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering الكورية الجنوبية.

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ويبلغ طول هذه الفرقاطة 124.1 م، وعرضها 14.4م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3700 طن، ويمكن لهذه الفرقاطة الحركة بسرعة 33 عقدة بحرية، وحمل طاقم مكون من 114 شخصا، وقطع 4000 ميل بحري في كل مهمة.

وجهّزت هذه السفينة برادار الإنذار المبكر Sea Giraffe فيه هوائيات من صنع Saab السويدية، كما سلّحت بمدافع OTO Melara من عيار 76 ملم، وصواريخ "هاربون" المضادة للأهداف البحرية، وصواريخ RIM-162 ESSM للدفاع الجوي، ورشاشات من عيار 12.7 و30 ملم، ومنظومات لإطلاق طوربيدات من عيار 324 ملم.

المصدر: سلاح روسيا