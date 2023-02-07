هل يؤجج زلزال قهرمان مرعش زلزال إسطنبول؟

عقب الزلزال المدمر الذي شهدته مدينة قهرمان مرعش فجر أمس الاثنين، وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، تجدد الحديث عن زلزال إسطنبول المرتقب.

الهزة الأرضية العنيفة التي شهدتها تركيا صباح أمس الاثنين، أثارت تساؤلات حول ما إن كانت قادرة على تأجيج زلزال إسطنبول المرتقب.

وقال رئيس قسم هندسة الإنشاء بجامعة أيضن بإسطنبول، زكي جوندوز، إن قهرمان مرعش وإسطنبول تقعان على صدعين مختلفين، وهو ما يجعل تأجيج الهزة الأرضية لزلزال إسطنبول المرتقب أمر غير ممكن.

وأضاف جوندوز أن تركيا تضم صدعين ألا وهما صدع شمال الأناضول وصدع شرق الأناضول، وأن الهزة الأرضية الأخيرة وقعت على صدع شرق الأناضول.

وتابع قائلا: "هذا الصدع يشهد هزات أرضية بفترات محددة. هناك شق بطول 180 كيلومتر على هذا الصدع مما أسفر عن تفريغ للطاقة المحبوسة. وسيحدث تراكم للطاقة بطرفي الصدع خلال الفترات القادمة".

وفجر أمس الاثنين، ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات محافظة كهرمان مرعش في تركيا، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا 2921 قتيلا و15834 جريحا، وفق ما أفادت به إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد".

المصدر: زمان التركية