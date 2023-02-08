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روسيا تزيد من انتاج قذائف المدفعية الفائقة الدقة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تزيد من انتاج قذائف المدفعية الفائقة الدقة
9111.ru
قذيفة "راسنوبول" الفائقة الدقة
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يستعد الجيش الروسي للتصدي للدبابات الجديدة التي تعهد الغرب إرسالها إلى أوكرانيا.

وقد ازداد في روسيا بضعة أضعاف إنتاج قذائف المدفعية الموجهة الفائقة الدقة. والمقصود بالأمر هو قذيفة "كراسنوبول" الموجهة. أعلن ذلك مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" في قطاع الصناعات الدفاعية الروسية.

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وعلى وجه الخصوص فإن الشركات والمؤسسات الإنتاجية التابعة لقطاع الصناعات الدفاعية نجحت في زيادة حجم إنتاج قذائف "كراسنوبول" التي تستطيع إصابة دبابات "ليوبارد" الألمانية و"أبرامز" الأمريكية بدقة فائقة.

وحسب المصدر فإن دقة القذائف تسمح بإصابة أهداف مجرعة منعزلة صغيرة الأبعاد للعدو، ويدور الحديث الآن حول تنظيم الإنتاج السريع لتلك القذائف بالكميات المطلوبة كي تكون القوات الروسية جاهزة لمكافحة أية أنواع من دبابات العدو.

يذكر أن "كراسنوبول" هي قذيفة مدفعية من عيار 152 أو 155 ملم قابل مسارها للتعديل وتُخصص لتدمير الأهداف المدرعة والمنشآت العسكرية بضربة واحدة. ويجري تعديل مسار القذيفة بواسطة دفّات أيرودينامية   تتعامل مع علامة ليزر توجه إلى الهدف في آخر مرحلة من تحليق القذيفة.

ومن أجل زيادة مدى إطلاق نيران المدفعية تم تزويد القذيفة بمحرك نفاث وأجنحة  تجعل القذيفة تحوم حول الهدف، ما يزيد من مدى عملها ويزيل القيود المتعلقة بارتفاع السُحب.

يذكر أن شركة "إيجماش" الروسية هي التي تُنتج قذائف المدفعية "كراسنوبول" الفائقة الدقة على دفعات وقد زادت من حجم إنتاجها.

 المصدر: نوفوستي

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