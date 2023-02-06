العلماء الروس يطورون ذكاء اصطناعيا يختار هوايات تبطئ الشيخوخة

طوّر العلماء من جامعة موسكو للتربية شبكة لخلايا الأعصاب الاصطناعية بمقدورها إبطاء الشيخوخة عن طريق تغيير الهوايات التي يزاولها الإنسان واهتماماته.

أفادت بذلك الأحد 5 فبراير صحيفة "إزفيستيا" الروسية.

إقرأ المزيد

وقالت، تاتيانا بيريزينا، البروفيسورة في قسم الأسس العلمية لعلم النفس الطارئ في الجامعة:" إننا اخترنا 13 من الموارد الشخصية التي يمكن أن تؤثر على تبطيء سرعة الشيخوخة وبينها: الرياضة ، الترتيب، الإبداع ، الذكاء، التطريز، اللطف، الفكاهة، الروحانية، المخاطرة، الطبيعة، الإنجازات، التفاؤل والتواصل.

واستطلع الأخصائيون في إطار دراستهم رأي 1500 شخص، بينهم نساء في سن 36 – 55 عاما ورجال في سن 36 – 60 عاما بعدد متساو تقريبا. وقام بتقييم عمرهم البيولوجي وجمع معلومات عن مواصفاتهم الفسيولوجية وطرق التواصل والعواطف والمهن والحالة العائلية والعمر ومكان الإقامة وغيرها.

وقد وضع على أساس تلك البيانات برنامج له علاقة بشبكة الخلايا الاصطناعية وتم تدريبه على المقارنة بين خصائص شخصية الإنسان وتأثيرها على عمره البيولوجي.

وقالت المشاركة في المشروع، ألبينا زيمينا إن البرنامج شكّل ما يسمى بصيغة اعتماد تقدم الإنسان في السن على هواياته، وذلك أخذاً لمواصفاته الشخصية في الاعتبار.

وقالت: "من أجل الاستفادة من هذا البرنامج والحصول على طريقة لإبطاء الشيخوخة يجب أن تذكر معلوماتك الشخصية وتضغط على زر لتنطلق عملية الحساب. وتقوم شبكة خلايا الأعصاب الاصطناعية بناء على تلك البيانات بإظهار ماهية هواياتك التي من شأنها إبطاء الشيخوخة وتلك التي على العكس تُسرعها.

وجدير بالذكر أن علماء الجامعة قدّموا طلبا للحصول على براءة اختراع خاصة بالبرنامج المذكور الذي تم وضعه بدعم من مؤسسة العلوم الروسية.

المصدر: تاس