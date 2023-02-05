"أمر لا يصدق" يحدث عندما تتعاون الدلافين والبشر!

ابتكر البشر والدلافين على الساحل الجنوبي للبرازيل "رقصة" متزامنة بعناية لرعاية مسير أكبر قدر ممكن من سمك البوري المهاجر إلى الشباك والأفواه.

ويعمل الصيادون التقليديون في مدينة لاجونا مع دلافين لاهيل ذات الأنف الزجاجي (Tursiops truncatus gephyreus) منذ أكثر من 140 عاما.

من الأعلى، يبدو أن الدلافين تقود أسراب البوري إلى الشاطئ، بالقرب من الصيادين الذين يخوضون في المياه الضحلة. وفقط بعد تلقي إشارة من الدلافين يقوم الصيادون برمي شباكهم.

وقد أمضى الباحثون أكثر من عقد من الزمان في دراسة هذه العلاقة الوثيقة، ويقولون إنها مثال نادر على التبادلية، حيث يساعد نوعان أحدهما الآخر على تحسين فرصهما في البقاء.

ويقول عالم الأحياء البحرية موريسيو كانتور، من جامعة ولاية أوريغون: "كنا نعلم أن الصيادين كانوا يراقبون سلوك الدلافين لتحديد موعد إلقاء شباكهم، لكننا لم نكن نعرف ما إذا كانت الدلافين تنسق سلوكها مع الصيادين. باستخدام الطائرات بدون طيار والتصوير تحت الماء، يمكننا مراقبة سلوك الصيادين والدلافين بتفاصيل غير مسبوقة، ووجدوا أنهم يصطادون المزيد من الأسماك من خلال العمل معا بشكل متزامن".

وغالبا ما يتم تصوير الكفاح من أجل البقاء في الطبيعة على أنه مجرد: معركة من أجل موارد أو رفقاء أو مناطق محدودة. لكن التعاون هو أيضا جزء مهم من المعادلة التي نميل إلى التغاضي عنها.

ويعد العمل الجماعي والنشاط المتزامن داخل أحد الأنواع أمرا شائعا - فكر في الأسماك تسبح في تناسق أو الأسود التي تصطاد في مجموعات - ولكن أن يعمل نوعان مختلفان معا فأمر نادر الحدوث.

ويتفاعل البشر دائما مع الحياة البرية لتحقيق مكاسب خاصة بنا. وأخذ أسلافنا الذئاب البرية وحولوها إلى كلاب مستأنسة للصيد والحماية. كما رحبوا بالقطط في الحظيرة. ولكن في كثير من الأحيان في حالات التفاعلات بين الأنواع، يستفيد نوع من الحيوان واحد فقط.

ويعد الصيد التعاوني بين البشر والحيتانيات - الثدييات المائية مثل الدلافين والحيتان - هو مثال رائع على ذلك.

في الماضي، تعاون صائدو الحيتان مع حيتان الأوركا لاصطياد حيتان البالين في جنوب شرق أستراليا. وفي الوقت نفسه، في شرق أستراليا، تشير روايات شهود عيان وقصص من السكان الأصليين الأستراليين إلى أن الدلافين والبشر كانوا يصطادون جنبا إلى جنب أكثر مما يفعلون اليوم. والصيادون التقليديون في لاجونا في البرازيل هم بعض الأمثلة الوحيدة المتبقية من هذه الرابطة الوثيقة والتعاونية.

وتعلم كل من الدلافين والصيادين المحليين قراءة لغة الجسد والاستجابة وفقا لذلك.

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وتحرك الصيادون، الذين كانوا يرتدون أساور GPS أثناء الخوض في المياه الضحلة حتى يمكن تتبع حركتهم نحو الدلافين لحظة وصول الثدييات البحرية إلى مكان الحدث. كما قاموا بإلقاء شباكهم بمعدلات أعلى عندما كانت الدلافين موجودة.

ومن الواضح أن الثدييات كانت دليلا على أن سمك البوري كان قريبا. وكان الصيادون الذين اتبعوا زعانفها أكثر عرضة 17 مرة لصيد الأسماك في المياه الضحلة.

وكتب الباحثون: "من الواضح أن الدلافين تولد فوائد البحث عن العلف للصيادين وتحفز الإجراءات المفيدة استجابة لتوافر البوري المتزايد الذي لا يكون موجودا عند غياب الدلافين".

من الصعب جدا حساب كمية الأسماك التي يبتلعها أحد الثدييات مقارنة بكمية الصيد التي يصطادها الصياد. وكيف يختلف صيد الدلفين في وجود البشر عن صيده بدون البشر؟.

استخدم الباحثون بعض القرائن فوق وتحت الماء لمعرفة ذلك. من الأعلى، لاحظ الباحثون أن الدلافين تقترب جدا من الصيادين مع منحهم إشارة لإلقاء شباكهم - الغوص العميق.

وفي غضون ذلك، تحت الماء، تزيد الدلافين من نقرات تحديد الموقع بالصدى عندما يلقي الصيادون شباكهم. عندما تسقط الشباك، تغوص الدلافين أيضا لفترة أطول.

ويشتبه الباحثون في أن الدلافين تستفيد من الطريقة التي تعطل بها الشباك السرب وترسل الأفراد من تلقاء نفسها، ما يسهل عليها التعثر. وتُظهر لقطات تحت الماء أيضا دلافينا فردية تلتقط الأسماك مباشرة من الشباك، ويذكر الصيادون المحليون أن هذا يحدث كثيرا.

وقال جميع الصيادين المحليين تقريبا الذين قابلهم الباحثون إنهم يعتقدون أن الثدييات البحرية تكتسب المزيد من الأسماك في هذا الموقف.

وفي النهاية، قدر الباحثون أن الدلافين ذات الأنف الزجاجي التي تشارك في الصيد التعاوني تزيد احتمالية بقائها على قيد الحياة بنسبة 13%.

ولكن إذا حدث أي شيء للدلافين أو البوري أو البشر في هذه المنطقة، فقد تختفي هذه الفوائد. لا يوجد شيء مختلف وراثيا حول هذه الثدييات.

وكتب الباحثون: "إن حماية السلوكيات التي تفيد كلا من البشر والحياة البرية لا تشجع على تعايشهم فحسب، بل تُعد أيضا رمزا لكيفية تعزيز الحفاظ على "الوحدات المهمة" في الحفاظ على التنوع البيولوجي".

ونشرت الدراسة في PNAS.

المصدر: ساينس ألرت