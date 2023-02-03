تناقلت مواقع التواصل فيديو عمره 4 سنوات يظهر حديثا صحفيا أدلى به طيار أوكراني حيث قارن بين مقاتلتي "إف – 16" الأمريكية و"سو-27" السوفيتية الصنع.

فقد اعترف الطيار الأوكراني بصراحة بعد قيامه برحلة جوية تدريبية على متن "إف – 16" قائلا "إن الطائرة الأمريكية أعجبتني، لكنها تقل فاعلية إلى حد بعيد عن مقاتلة "سو-27" من حيث مواصفاتها وقدرتها على خوض معركة جوية"، وأضاف أن "سو-27" هي ملكة القتال الجوي القريب. وهذا واقع لا يمكن تجاهله.

في طبيعة الحال تغيّرت الخلفية الإعلامية منذ ذلك الحين بعد أن بدأت كييف تطالب الجانب الأمريكي بتسليمها مقاتلات "إف – 16". ولا يمكننا أن نسمع ألان تصريحات كهذه، لكنها لا تزال راهنة.

وبالمناسبة فإن القائد السابق للسرب الـ831 التابع للواء الجوي التكتيكي مقدم سلاح الجو الأوكراني، دميتري فيشر، قد تم إسقاط طائرته في معركة جوية دارت في صيف عام 2022 حيث لقي مصرعه.

المصدر: روسيسكايا غازيتا