العلماء الروس يكتشفون طريقة لمكافحة البكتيريا المقاومة لمضادات الحيوية

ابتكر علماء المركز العلمي لعلم الأحياء الدقيقة التطبقي والتكنولوجيا الحيوية طريقة لمكافحة البكتيريا المقاومة لمضادات الحيوية.





ويشير كبير الباحثين نيقولاي فولوجانيتسف، إلى أن العلماء أجروا بنجاح دراسات حول الفعالية العلاجية لأنزيمات العاثيات، القادرة على تحطيم كبسولات اسكاريد البكتيريا المرضية.

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ويضيف، ابتكر الباحثون نماذج تجريبية للأدوية الفعالة ضد البكتيريا الأكثر انتشارا في بيئة المستشفيات- Acinetobacter baumannii و Klebsiella pneumoniae المقاومة لمضادات الحيوية. وكما هو معروف يزداد يوما بعد آخر عدد البكتيريا المقاومة لمضادات الحيوية، ما يتطلب البحث وإيجاد طرق فعالة لمنع انتشارها.

ويقول: "قد يكون استخدام العاثيات الخبيثة حقا ومزيلات بلمرات العاثيات المحددة المسؤولة عن تحطيم كبسولات السكاريد والتعلق بالخلية البكتيرية، طريقة فعالة للسيطرة على انتشار الخلايا البكتيرية المقاومة لمضادات الحيوية مثل - Acinetobacter baumannii و Klebsiella pneumoniae والأغشية الحيوية التي تشكلها".

وقد حصل الباحثون خلال التجارب التي أجروها على نتائج تؤكد الفعالية العلاجية العالية للإنزيمات في علاج العدوى، ما يسمح باستخدامها كمستحضرات معقدة من ضمنها مضادات الحيوية.

المصدر: لينتا. رو