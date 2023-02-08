بريطانيا.. رجل يعثر على قلادة تعود لعصر تيودور

عثر رجل إنجليزي بمساعدة جهاز كشف المعادن في حقل على سلسلة ذهبية مع بروش عليه الأحرف الأولى من اسم هنري الثامن وزوجته.





وتشير صحيفة The Guardian إلى أن تشارلي كلارك، كان يقوم بعملية مسح حقل في محافظة وارويكشاير بإنجلترا باستخدام جهاز الكشف عن المعادن وعثر على هذه السلسلة الذهبية التي تعود إلى فترة حكم التيودور.

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وقد نقشت على البروش رموز هنري الثامن (1491-1547) وزوجته الأولى يكتيرينا أراغون 1485-1536 ).وكما نقش عليه الحرفان "H" و "K". ولم يتمكن الخبراء من تحديد علاقة هذه السلسلة بهنري الثامن وزوجته. بيد أن السلسلة والبروش كما يبدو من عمل صائغ ماهر، وهي صنعت بطلب من شخص ذي نفوذ. البروش على شكل قلب معلق في سلسلة متكونة من 75 حلقة وزنها 300 غرام من الذهب عيار 24 قيراط.

ووفقا لإحدى الفرضيات، صنعت القلادة كجائزة للفائز في البطولة. لكن بالنظر إلى حجمها، يمكن للمرأة فقط ارتداؤها. وربما لم يكن من المفترض ارتداؤها على الإطلاق.

ووفقا للتشريعات السارية سيحصل كلارك على مكافأة مالية بعد تقدير قيمتها يتقاسمها مع مالك الحقل. ويبدو أن المكافأة ستكون كبيرة، وقد قرر كلارك إنفاقها على تعليم ابنه.

يذكر أن الملك هنري الثامن تزوج ست مرات، حيث بعد وفاة زوجته الأولى كاترينا أراغون، تزوج من آنا بولين، وجين سيمور، وآنا كليفسكايا، وكاترينا غوفورد، وكاترينا بار.

المصدر: نوفوستي