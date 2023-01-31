لأول مرة.. الصين تستنسخ بقرة حلوبا عالية الإنتاجية

أفادت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية بأن علماء الأحياء الصينيين لأول مرة أجروا عملية استنساخ ناجحة لبقرة من سلالة هولستين عالية الإنتاجية قادرة على إنتاج 18 طنا من الحليب سنويا.

وأشارت إلى أن علماء جامعة الشمال الشرقي للزراعة والغابات استنسخوا 3 عجول عن طريق نقل نويات الخلايا الجسدية. واستخدموا في هذه العملية أنسجة أذون الحيوانات.

وذكر جين يابينغ، رئيس مجموعة العلماء الذين نفذوا التجربة، أنها تتسم بأهمية كبيرة بالنسبة لإنعاش قطاع تربية الحيوانات في الصين، التي تستورد في الوقت الراهن نحو 70% من بقر الحلوب.

وأضاف أن العلماء يخططون لإنشاء قطيع الأبقار في غضون سنتين أو ثلاث، من أكثر من ألف بقرة ذات قدرات إنتاجية فائقة، لحل قضية اعتماد الصين على استيراد الحيوانات من الخارج.

يذكر أن العلماء الصينيين نفذوا في السنوات الأخيرة عددا من تجارب الاستنساخ على الخنازير والخيول والقطط والكلاب وغيرها من الحيوانات.

المصدر: "غلوبال تايمز"