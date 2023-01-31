الجيش الروسي يتسلّم في مارس سفينة حاملة لصواريخ "كاليبر" المجنحة

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن سلاح البحرية في الجيش سيتسلّم في مارس القادم سفينة حربية حاملة للصواريخ المجنحة.

وقال المصدر لوكالة "تاس" الروسية "في مارس المقبل من المفترض أن يتسلّم سلاح البحرية في الجيش الروسي فرقاطة الأدميرال غولوفكو التي تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي رقم 22350".

وأضاف "تشير الخطط الحالية إلى أن تسليم السفينة للجيش من المفترض أن يجري في مارس المقبل، لكن الموعد المحدد للتسليم ستحدده القياد العليا لسلاح البحرية".

وكانت روسيا قد بدأت بتطوير هذه السفينة عام 2012، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2020، لتكون ثالث سفينة يتم صنعها في إطار المشروع الحكومي رقم 22350، ومن المفترض أن تضمها إلى الخدمة لصالح الأسطول الشمالي في الجيش.

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ويبلغ طول هذه السفينة 135 مترا، وعرضها 16 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 5400 طن، ويمكنها الإبحار بسرعة 29 عقدة بحرية، وقطع مسافات تصل إلى 4500 ميل بحري في كل مهمة ، وحمل طاقم يصل عدد أفراده إلى 190 شخصا.

وتضم منظومة تسليحها صواريخ "كاليبر" المجنحة الروسية البعيدة المدى، ومدافع A-192 من عيار 130 ملم، ومنظومة صواريخ "ريدوت" للدفاع الجوي، ومنظومات إلكترونية مضادة للغواصات، ومنظومات صاروخية مضادة للأهداف البرية والبحرية، كما جهّزت بمنصات لحمل مروحيات Ka-27PL الروسية.

المصدر: سلاح روسيا