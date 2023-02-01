درع ملك أورارتو تكشف عن اسم بلد مجهول

تمكن العلماء من فك رموز النقش على الدرع البرونزية العائدة للملك أرغيشتي الأول ملك أورارتو وبذلك كشفوا عن اسم بلد لم يكن معروفا.

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ويشير Arkeonews، إلى أن البلد المقصود اسمه كاريني كما اتضح من الرسم الفكري (الإيديوجرام).

وكان العلماء قد عثروا على الدرع المذكور الذي يبلغ قطره 40 سنتمترا في مدينة باتنوس الواقعة شرق تركيا.

وبالإضافة إلى المعلومات الجديدة عن التوسع، توجد على الدرع معلومات عن السمات اللغوية لأورارتو، حيث تم تكييف الكتابة المسمارية الآشورية فيها.

و الملك أرغيشتي الأول هو سادس ملوك أورارتو خلال أعوام 786-764 قبل الميلاد وقد جعلها دولة قوية في آسيا الصغرى بعد انتهاء عهد الحيثيين.

يذكر أن دولة أورارتو ظهرت في القرن التاسع قبل الميلاد وانهارت في القرن السادس قبل الميلاد، وكانت تقع على المرتفعات الأرمنية (أرمينيا حاليا) وجزء من تركيا وإيران وأذربيجان.

المصدر: نوفوستي