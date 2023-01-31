درجات الحرارة في أجسامنا تنخفض منذ 160 عاما.. دراسة تكشف عن سبب محتمل لذلك!

انخفض متوسط درجة حرارة جسم الإنسان بشكل مطرد منذ منتصف القرن التاسع عشر، والعلماء ليسوا متأكدين من السبب.

تقترح دراسة جديدة أحد العوامل الرئيسية التي قد تلعب دورا في هذا: ميكروبات الأمعاء.

من خلال فحص البيانات من المرضى في المستشفى الذين يعانون من تعفن الدم - حيث يتفاعل الجسم بطريقة خطيرة للغاية مع العدوى - وكذلك من الاختبارات التي أجريت على الفئران، نظر الباحثون وراء الدراسة في العلاقة بين بكتيريا الأمعاء، والتغيرات في درجة الحرارة، والنتائج الصحية.

وهذا الاختيار لمرضى الإنتان متعمد لأن الحالة يمكن أن تؤدي إلى تقلبات متنوعة في درجات الحرارة في الجسم والتي غالبا ما ترتبط بفرص تعافي الشخص وتعافيه.

ويقول عالم الأحياء الدقيقة وعالم المناعة روبرت ديكسون من جامعة ميتشيغان: "نحن نعلم أن استجابة درجة الحرارة مهمة في حالة الإنتان لأنها تتنبأ بقوة بمن يعيش ومن يموت. لكننا لا نعرف ما الذي يدفع هذا الاختلاف وما إذا كان يمكن تعديله لمساعدة المرضى".

ودرس الفريق عينات بكتيريا الأمعاء المأخوذة من 116 شخصا مصابا بالإنتان، واكتشفوا أن هناك اختلافات واسعة في الكائنات الحية الدقيقة - وأن الاختلافات مرتبطة بالتغيرات في مسارات درجة حرارة المرضى.

وكانت البكتيريا من فصيلة Firmicutes أكثر ارتباطا بارتفاع درجة الحرارة. وتنتج هذه البكتيريا مواد مهمة لنمو الجسم وصحته وتؤثر على استجابة الجسم المناعية والتمثيل الغذائي.

وفي حين أنه لا يكفي إظهار أن بكتيريا الأمعاء هي السبب وراء برودة دواخلنا على مدار الـ 150 عاما الماضية، إلا أنها فرضية مثيرة للاهتمام - وهي توضح كيف يرتبط ميكروبيوم الأمعاء بدرجة حرارة الجسم.

ويقول الطبيب الباطني، كالي بونجيرز، من جامعة ميتشيغان: "يمكن القول إن مرضانا لديهم تباين في الكائنات الحية الدقيقة لديهم أكثر من تنوعهم في الجينات الخاصة بهم. أي مريضين متطابقان بنسبة تزيد عن 99% في الجينوم الخاص بهما، في حين أنهما قد يتداخلان حرفيا بنسبة 0% في بكتيريا الأمعاء".

وفي مزيد من الاختبارات التي أجريت على فئران سليمة مع ميكروبيوم البكتيريا وبدونها، لوحظ انخفاض درجات حرارة الجسم الأساسية في الحيوانات التي لا تحتوي على البكتيريا - بينما أدى العلاج بالمضادات الحيوية أيضا إلى خفض درجة حرارة الجسم في الفئران.

علاوة على ذلك، يبدو أن نفس عائلة البكتيريا في كل من البشر والفئران مرتبطة بالتقلبات في درجات الحرارة. وتتمثل الخطوة التالية في النظر إلى المزيد من العينات من نطاق أوسع من الأشخاص والعمل على تحديد الآليات البيولوجية التي تقوم عليها هذه العلاقة.

ومع مزيد من البحث، من الممكن أن نتمكن من تطوير طرق تعديل ميكروبيوم الأمعاء على وجه التحديد للتأثير على درجة حرارة الجسم - وهذا بدوره يمكن أن يحسن النظرة المستقبلية لكيفية معهالجة الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل الإنتان.

ويقول بونجرز: "هناك سبب يجعل درجة الحرارة علامة حيوية. ويمكن قياسه بسهولة ويخبرنا بمعلومات مهمة عن حالة الجسم الالتهابية والاستقلابية".

وقد نُشر البحث في المجلة الأمريكية لطب الجهاز التنفسي والعناية المركزة.

المصدر: ساينس ألرت