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قراء مجلة صينية يطلبون من روسيا إرسال حطام دبابة "أبرامز"

العلوم والتكنولوجيا

قراء مجلة صينية يطلبون من روسيا إرسال حطام دبابة
warfiles.ru
دبابة "أبرامز إم 1" المدمرة في اليمن
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كان يمكن للعسكريين الروس أن يسلّموا الجيش الصيني حطاما من تفجير دبابات "أبرامز" الأمريكية المغتنمة حال وصولها إلى الجبهة الأوكرانية.

وذلك لدراسة هذا النوع من السلاح الغربي المدمّر في العملية العسكرية الخاصة معاً.

أعرب عن وجهة الرأي هذه محللون في مجلة Tencent الصينية.

وقد أشار المحللون في مقال نشرته المجلة الصينية المذكورة وترجمته صحيفة "بوليتروسيا" الإلكترونية الروسية إلى أن بلدان الناتو، بما فيها ألمانيا والولايات المتحدة تجرأت على تسليم جيش نظام كييف دباباتها الثقيلة.

قراء مجلة صينية يطلبون من روسيا إرسال حطام دبابة
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دبابة "أبرامز" تحترق في العراق

وجاء في المقال:" في حال تدمير روسيا إحدى دبابات "أبرامز إم 1" الأساسية الأمريكية في أوكرانيا سيكون بإمكاننا الحصول على حطام تلك الدبابة بفضل العلاقات الجيدة التي بيننا وبين روسيا. وربما سنستطيع الحصول على دبابة بكاملها".

وقال المحللون إن تصفية الدبابات الحديثة التابعة لحلف شمالي الأطلسي أثناء العملية العسكرية الخاصة في دونباس سترفع الروح المعنوية لدى الجنود الروس، أما دراسة المدرعات الغربية فقد تساعد المهندسين الروس والصينيين على اكتشاف المزيد من الثغرات في دبابات "أبرامز" و"ليوبارد".

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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