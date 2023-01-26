خبراء يحذرون: الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقتل الجنس البشري!

حذر خبراء من أن الذكاء الاصطناعي المتقدم يمكن أن "يقتل الجميع" في يوم من الأيام - ولن يكون هناك ما يمكننا فعله لوقفه.

وقال خبراء من جامعة أكسفورد إنه عندما يصبح الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف أكثر ذكاء منا، فمن المرجح أن يشكل تهديدا كبيرا.

وأخبروا لجنة "اختيار العلوم والتكنولوجيا" أن الوصول إلى هذه المرحلة - المعروفة باسم الذكاء الاصطناعي الخارق - يمكن أن يتحقق بحلول نهاية القرن.

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ودعا مايكل أوزبورن، أستاذ التعلم الآلي، في تحذيره من "سباق التسلح الحرفي" بين الدول القومية وشركات التكنولوجيا، إلى تنظيم عالمي لمنع شركات التكنولوجيا من إنشاء أنظمة خارجة عن السيطرة يمكن أن تنتهي بـ "القضاء على الجنس البشري بأكمله".

وتم الاستماع إلى الأدلة كجزء من تحقيق حكومي في المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن استخدامه بطريقة أخلاقية ومسؤولة.

ومع ذلك، في الجلسة الأولى، أعطى طالب الدكتوراه مايكل كوهين تحذيرا صارخا بأنه لا توجد حدود لمدى تقدم الذكاء الاصطناعي.

وقال: "أعتقد أن السيناريو الكئيب واقعي لأن الذكاء الاصطناعي يحاول تعبئة ما يجعل البشر مميزين، وقد أدى ذلك إلى تغيير البشر تماما لوجه الأرض. لذلك إذا تمكنا من التقاط ذلك في التكنولوجيا، فبالطبع سيشكل ذلك خطرا علينا بنفس القدر الذي طرحناه على الأنواع الأخرى".

المصدر: ديلي ميل