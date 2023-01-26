مصر تستعد لعرض كشف أثري جديد

أعلن وزير الآثار المصري السابق زاهي حواس، عن تفاصيل كشف أثري جديد بمنطقة آثار سقارة، بواسطة البعثة التي يترأسها.

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ويعد الكشف الأثري عبارة عن مجموعة من التوابيت المختلفة وعليها نقوش جنائزية فريدة من نوعها، وأيضا خبيئة تماثيل تكتشف لأول مرة وأغلبها يعود إلى عصر الدولة الحديثة.

والتوابيت تضم مومياوات بحالة جيدة مثل التوابيت المُكتشفة مؤخرًا في منطقة آثار سقارة بواسطة بعثة المجلس الأعلى للآثار، برئاسة مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

يذكر أن منطقة آثار سقارة تضم آثارا قبطية، حيث يوجد فيها دير الأنبا إرميا، والذي يوجد جنوب شرق المجموعة الهرمية للملك زوسر، الذي ظل في الخدمة حتى القرن العاشر الميلادي، وكذلك يوجد متحف إيمحتب والذي يحتوي على آثار خرافية تعود إلى مختلف العصور القديمة، والتي تم اكتشافها في سقارة.

كما تتميز سقارة أيضا بمنطقة العجل المقدس أبيس والذي يطلق عليه اسم السرابيوم، وكان العجل أبيس يعتبر بمثابة تمثيل للرب بتاح نفسه، وهو أحد أهم معبودات منطقة منف، وحين كان يموت العجل كان يتم دفنه في احتفالية مهيبة حتى يتم العثور على خلفيته، واستمر استخدامه منذ الأسرة الثامنة عشر حتى العصر البطلمي.

المصدر: القاهرة 24