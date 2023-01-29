العلماء الروس يبتكرون أطعمة خاصة للجيش

ابتكر خبراء المركز الفيدرالي لبحوث التغذية والتكنولوجيا الحيوية وسلامة الأغذية، منتجات غذائية خاصة للقوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

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وجاء في بيان المكتب الإعلامي للمركز، "ابتكر خبراء المركز بالتعاون مع الشركاء في قطاع الصناعات الغذائية، منتجات غذائية خاصة للعسكريين الذين يقومون بمهام قتالية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. وكذلك للمدنيين المتواجدين في منطقة العمليات العسكرية".

ويشير المكتب، إلى أن الوجبة الأولى من هذه المنتجات الغذائية قد سلمت إلى الوكالة الفيدرالية للطب البيولوجي والأكاديمية الطبية العسكرية والمنظمات الأخرى التي تقدم الخدمات في منطقة العمليات العسكرية. مشيرا إلى أن خبراء المركز ينتظرون الأوامر للبدء بالانتاج المتسلسل لهذه المنتجات الغذائية تحت أسم "دونباس".

ووفقا للمبتكرين هذه المنتجات مصممة لتساعد على تركيز الانتباه وزيادة القدرة على التحمل وتحفيز جميع قوى الجسم من أجل تنفيذ المهام بصورة جيدة. كما أنها ستساعد المقاتلين على تحمل الظروف المناخية القاسية ودرجات الحرارة المخفضة والإجهاد والتعب وقلة النوم. وقد سبق أن خضعت معظم مكوناتها للاختبار في الفضاء.

المصدر: نوفوستي