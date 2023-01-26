تركيا تطور زوارق عسكرية سريعة لسلاح بحريتها

كشفت شركة Ares Shipyard التركية عن مشروعها الذي تعمل في إطاره على تطوير زوارق عسكرية سريعة لصالح سلاح البحرية في جيش البلاد.

وتبعا لموقع Naval News فإن الشركة المذكورة تعمل على تطوير قوارب ARES 32 العالية السرعة، وستطور نوعين من هذه القوارب هما " Dagger" و " Predator".

وأشار الموقع إلى أن القوارب الجديدة ستحصل على هياكل بطول 32 م، وستكون قادرة على الحركة بسرعة 45 عقدة بحرية، وستتمتع بقدرات عالية على المناورة حتى في ظروف ارتفاع الأمواج في البحار.

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ويشير الخبراء في شركة Ares Shipyard إلى أن القوارب الجديدة حصلت على هياكل متينة، والحلول التصميمية الحديثة التي استعملت أثناء تطويرها ستجعل بصمتها الرادارية منخفضة وتصعّب عملية اكتشافها من قبل الرادارات التي تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء.

وستجهّز هذه القوارب بأحدث المنظومات القتالية، ورادارات تعمل بنطاقي "X" و"S"، وأنظمة مراقبة كهروضوئية، ورشاشات وقاذفات صواريخ موجهة.

وتجدر الإشارة إلى أن Ares Shipyard تعمل مع شركة Meteksan التركية أيضا على تطوير قوارب قتالية مسيّرة لصالح الجيش التركي، ومن المفترض أن تسلّم الدفعة الأولى من هذه القوارب للجيش خلال الأشهر القليلة القادمة.

المصدر: سلاح روسيا