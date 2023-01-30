روسيا..ابتكار مقبض باب مضاد لـ "كوفيد-19"

أعلن المكتب الإعلامي للمبادرة الوطنية للتكنولوجيا، أن خبراء شركة ناشئة تابعة للجامعة الروسية للصداقة ابتكروا مقبض باب بمصدر للأشعة فوق البنفسجية يطهر سطحه.

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ويقول مصدر في المكتب: " لهذا المقبض المضاد لـ "كوفيد-19" تصميم فريد. فبداخله مصدر للأشعة فوق البنفسجية C التي تطهر سطح المقبض ، ووفقا للمبتكرين، يقتل 96٪ من الفيروسات والبكتيريا خلال 2.5 -3 ثانية. يوضع هذا المصدر في أنبوب زجاجي مقسى، وتوضع أغطية معدنية في الأعلى والأسفل ، حيث يوجد مستشعر الحركة والبطاريات ".

ويشير المصدر، إلى أن هذا الابتكار قد يكون مفيدا للإستخدام في المؤسسات الحكومية مثل المستشفيات والمدارس والمطاعم، حيث أن مدة عمل المصباح 10 آلاف ساعة أي حوالي 400 يوم، ويمكن استبداله بسهولة.

المصدر: نوفوستي