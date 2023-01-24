إندونيسيا..ثوران بركان أناك كاراكاتو

أعلنت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية أن ثوران بركان أناك كاراكاتو الواقع في مضيق سوندا بين جزيرتي جاوة وسومطرة بدأ يوم الثلاثاء 24 يناير 2023.

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ووفقا للوكالة، بدأ ثوران البركان يوم 23 يناير ولكن بصورة متقطعة، ولكن في يوم الثلاثاء 24 يناير قذف عمودا من الرماد البركاني بلغ ارتفاعه كيلومترين وانتشر فوق المضيق.

وتشير الوكالة في بيانها المنشور على شبكة "تويتر"، إلى أن السلطات منعت اقتراب السكان من موقع البركان مسافة تزيد على خمسة كيلومترات، لمنع وقوع ما لا يحمد عقباه.

ووفقا للنظام المعتمد في إندونيسيا، حددت خطورة ثوران البركان بالمستوى الثالث من اربعة مستويات.

وتجدر الإشارة إلى أن اسم البركان "أناك كاراكاتو" تعني (طفل كاراكاتو)، لأن هذا الموقع كان لبركان كاراكاتو الذي انهدم بعد ثورانه عام 1883 ، ما أدى إلى مقتل أكثر من 35 ألف شخص. ولكن بعد سلسة انفجارات استمرت أعوام 1927-1930 تشكل في نفس الموقع بركان جديد أطلق عليه أسم أناك كاراكاتو، الذي أدى ثورانه عام 2018 إلى مقتل 429 شخصا.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"