عقار لعلاج ارتفاع ضغط الدم يثبت قدرته على إبطاء الشيخوخة وتمديد العمر الافتراضي

وجد فريق من الباحثين أن عقار ريلمينيدين (rilmenidine) يمكن أن يساعد على العيش عمرا مديدا ويبطئ الشيخوخة.

وأظهرت النتائج المنشورة في Aging Cell، أن الحيوانات المعالجة بريلمينيدين، المستخدم حاليا لعلاج ارتفاع ضغط الدم، في الأعمار الصغيرة وكبار السن يزيد من العمر ويحسن العلامات الصحية، ويحاكي تأثيرات تقييد السعرات الحرارية.

Very excited about repurposing an existing drug (rilmenidine) for targeting aging and age-related diseases. 🧵



Rilmenidine is used to treat hypertension, with rare non-severe side effects. We show in worms that it extends lifespan (~20%) and healthspan.https://t.co/FEflznAa0E — João Pedro de Magalhães (@jpsenescence) January 21, 2023

Hypertension Drug Could Be Repurposed to Delay Aging



Rilmenidine, a drug commonly prescribed to help treat hypertension can help slow the effects of aging and extend lifespan, a new study reports.#aging#neuroscience#sciencehttps://t.co/9WtzTVigAp — Neuroscience News (@NeuroscienceNew) January 23, 2023

وأثبت الباحثون فوائد العلاج بالريمينيدين على فترة الصحة الجيدة والعمر الافتراضي في الدودة الاسطوانية "الربداء الرشيقة (C. Elegans).

وعلى عكس الأدوية الأخرى التي درسها الباحثون سابقا لهذا الغرض، فإن دواء ريلمينيدين الفموي الخافض للضغط الموصوف على نطاق واسع، لديه القدرة على الترجمة المستقبلية للبشر لأن الآثار الجانبية نادرة وغير شديدة.

إقرأ المزيد

وحتى الآن، يعد النظام الغذائي الذي يحد من السعرات الحرارية أقوى تدخل لمكافحة الشيخوخة، ما يعزز طول العمر عبر الأنواع. ومع ذلك، فإن الدراسات التي أجريت على تقييد السعرات الحرارية لدى البشر كانت لها نتائج وآثار جانبية مختلطة، ما يعني أن العثور على أدوية مثل الريلمينيدين يمكن أن تحاكي فوائد تقييد السعرات الحرارية، وهو الإستراتيجية الأكثر منطقية لمكافحة الشيخوخة.

وقال البروفيسور جواو بيدرو ماغالهايس، الذي قاد الدراسة أثناء وجوده في جامعة ليفربول ويعمل حاليا في جامعة برمنغهام: "مع شيخوخة السكان على مستوى العالم، فإن فوائد تأخير الشيخوخة، حتى ولو بشكل طفيف، تكون هائلة. ولإطالة العمر الافتراضي وفترة الصحة الجيدة في عمر الإنسان إمكانات هائلة غير مستغلة في الترجمات البشرية في علم الشيخوخة. ولأول مرة، تمكنا من أن نظهر في الحيوانات أن الريلمينيدين يمكن أن يزيد من العمر الافتراضي. نحن الآن حريصون على استكشاف ما إذا كان للعقار تطبيقات سريرية أخرى".

المصدر: ميديكال إكسبريس