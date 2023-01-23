الصين تنصب مدفعا كهربائيا حراريا على دبابتها المثيلة لـ "أرماتا"

نشرت وزارة الدفاع الصينية مقطع فيديو استعراضيا أظهر جسما من الدبابة الصينية لجيل جديد أثارت وجهات نظر متباينة.

ويرى مستخدمو الإنترنت أن مقطع الفيديو أعطى مظهرا خارجيا تقريبيا لدبابة واعدة ستنتجها مستقبلا الصناعة العسكرية الصينية.

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ويرى أصحاب الفيديو إن الدبابة قد تكون بوزن متوسط يقدر بـ30 طنا تقريبا.

وهناك منظومة متعددة المستويات ستضمن بقاء الدبابة سالمة. ويتكوّن طاقمها من فرديْن يتوزعان داخل كبسولة مدرعة في جسم الدبابة. بينما يبقى البرج المدرع غير مأهول، كما هو الحال في دبابة "تي – 14" (أرماتا) الروسية.

ومن غير المستبعد أن تستخدم الدبابة مدفعا كهربائيا كيميائيا حراريا عيار 105 ملم حيث ستُشعل النبضة الكهربائية قذائف، ما سيضمن سرعة أكبر، مقارنة بالقذائف المستخدمة حاليا، الأمر الذي يزيد من قدرة الدبابة على مكافحة المدرعات وغيرها من الأهداف.

وتعمل دول مختلفة مثل بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية على تطوير مدافع من هذا النوع.

لكن على الرغم من الأموال التي أنفقت وبعض النتائج التي تم إحرازها لم يتمكن أحد من تصنيع منظومة يمكن أن تنتج بالجملة. لذلك فإن القدرة النارية للدبابات الأساسية ستضمنها في العقود المقبلة القريبة المدافع الكلاسيكية الملساء الماسورة عيار 120 و125 و130 ملم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا