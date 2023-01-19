ناسا تخطط لإطلاق أول رحلة لطائرة كهربائية عام 2023

وفقا لبيل نيلسون، رئيس وكالة الفضاء الأمريكية، ستكون هذه الطائرات صديقة للبيئة وأكثر هدوءا من الطائرات التقليدية المستخدمة حاليا.

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وأعلن بيل نيلسون في مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء 18 يناير 2023، أن من المقرر أن تقوم الطائرة الكهربائية X-57 بأول رحلة تجريبية في نهاية عام 2023 الجاري.

وقال: "نحن نعمل على صنع طائرة تعمل بمحركات كهربائية، ونخطط لإطلاق أول رحلة لهذه الطائرة الكهربائية X-57 في العام الحالي. وستكون هذه الطائرة صديقة للبيئة وأكثر هدوءا وكفاءة من الطائرات المستخدمة حاليا.

يذكر أن ناسا كانت قد أعلنت عام 2016 عن إطلاق مشروع إنتاج طائرة كهربائية، وكان من المقرر أن تقوم بأول رحلة تجريبية عام 2017 ولكنها تأجلت مرارا وتكرارا.

المصدر: تاس