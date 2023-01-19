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النرويج..العثور على حجر عليه أقدم أبجدية رونية في اسكندنافيا

العلوم والتكنولوجيا

النرويج..العثور على حجر عليه أقدم أبجدية رونية في اسكندنافيا
AFP
اللوح الحجري المكتشف
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عثر علماء الآثار النرويجيون على لوح حجري نقشت عليه أقدم أبجدية رونية في الدول الاسكندنافية عمرها 2000 عام.

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وتشير MailOnline، إلى أن العلماء عثروا على هذا اللوح الحجري الذي أبعاده 31х32 سنتمتر في حفرة لحرق الموتى، مع عظام محروقة وفحم، يعود تاريخها إلى 1-250 عام ميلادي.

ووفقا للعلماء، قد تعني الحروف الرونية الثمانية المنقوشة على اللوح "For Idebera" (من أجل إيديبيرا)، أي قد يكون هذا الشخص في حفرة حرق الموتى.

ويذكر أن علماء الآثار عثروا على هذا اللوح الحجري خلال عمليات الحفر والتنقيب الجارية في مقبرة بالقرب من بحيرة تيرفيورد الواقعة غرب العاصمة أوسلو.

المصدر: نوفوستي

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