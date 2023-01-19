بعد تعطل "واتس آب".. عطل مفاجئ يضرب موقع "فيسبوك"

أبلغ مستخدمو تطبيق "فيسبوك" في عدد من دول العالم عن إصابة أعطال مفاجئة بشبكة التواصل الاجتماعي، حيث يعاني المستخدمين من عدم قدرتهم على مشاركة المنشورات على الموقع.

وقال موقع "Down Detector" الذي تراقب حالات فشل وانقطاع موارد الإنترنت الشائعة، إنه تلقى العديد من التبليغات عن وجود مشكلة على حساباتهم على "فيسبوك".

ووفقا للرسم البياني المقدم من الموقع المذكور، فقد أبلغ أكثر من 110 مستخدما، بأنهم يواجهون مشكلات في استخدام "فيسبوك" وتعذر عليهم الوصول إلى التطبيق عبر الهواتف الخلوية ونسخة الويب.

وحسب "Down Detector"، أبلغ حوالي 40% من مستخدمي موقع "فيسبوك" المتأثرين بالعطل، عن أنهم واجهوا مشاكل في استخدام التطبيق على الهواتف الذكية، بينما أبلغ حوالي 39% عن مشاكل في الموقع على النت بالخدمة، بينما اشتكى 20% منهم من أنهم غير قادرين على تسجيل الدخول إلى حساباتهم.

جدير بالذكر أن تطبيق "واتس آب" شهد انقطاعا مفاجئا استمر لمدة 12 دقيقة، وقد أبلغ العديد من المستخدمين عند عدم قدرتهم على إرسال أو استقبال الرسائل على التطبيق.

المصدر: وسائل إعلام + موقع "Down Detector"