تحديث "ساعة يوم القيامة" الأسبوع القادم لتحديد مصيرنا!

سيتم تحديث "ساعة يوم القيامة" مرة أخرى لتحديد مصيرنا، بعد أن بقيت عند 100 ثانية حتى منتصف الليل خلال السنوات الثلاث الماضية.

ومع تسبب الكوارث المناخية في إحداث فوضى في جميع أنحاء العالم، واستمرار انتشار فيروس كورونا، من الصعب تخيل عودة الزمن بالنسبة لعلماء Bulletin of Atomic (النشرة الذرية).

وقد ضبطت الساعة - وهي فكرة بدأت في عام 1947 لتحذير البشرية من مخاطر الحرب النووية - في الأصل على سبع دقائق حتى منتصف الليل وتم تحريكها للخلف والأمام 24 مرة منذ ذلك الحين.

وفي عام 2020، وصلت إلى أقرب نقطة وصلت إليها حتى منتصف الليل وبقيت هناك على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وفي ذروة الحرب الباردة عام 1953، كانت المسافة دقيقتين وأبعدها عن منتصف الليل كانت عندما انتقلت إلى ما قبل 17 دقيقة في نهاية الحرب نفسها.

وسيعلن علماء Bulletin of the Atomic عما إذا كان وقت الساعة الرمزية سيتغير في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش (10:00 بالتوقيت الشرقي) في 24 يناير. وتصف الساعة بأنها "استعارة تصور مدى قرب الإنسانية من تدمير الذات".

وبالنسبة لعام 2023، قالت النشرة إنها ستأخذ في الاعتبار العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا والتهديدات البيولوجية وانتشار الأسلحة النووية واستمرار أزمة المناخ وحملات التضليل التي ترعاها الدولة والتقنيات التخريبية.

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وسيتخذ القرار مجلس العلوم والأمن في النشرة ومجلس رعايته الذي يضم 11 حائزا جائزة نوبل.

وتأسست المنظمة في عام 1945 على يد ألبرت أينشتاين وجي روبرت أوبنهايمر وعلماء آخرين عملوا في مشروع مانهاتن، الذي أنتج أول أسلحة نووية خلال الحرب العالمية الثانية.

واتبعت فكرة الساعة بعد عامين كعد تنازلي رمزي لتمثيل مدى قرب البشرية من استكمال الكارثة العالمية.

وتم تكليف الفنان مارتيل لانغسدورف بصنع الساعة وطُلب منه إنشاء صورة من شأنها "إخافة الناس للرجوع إلى العقلانية''، وفقا ليوجين رابينوفيتش، المحرر الأول لعلماء Bulletin of the Atomic، الذي توفي في عام 1973.

ويقول موقع Bulletin of Atomic على الإنترنت: "على مدار 75 عاما، كانت "ساعة القيامة" بمثابة استعارة تعبر عن مدى قرب البشرية من تدمير الذات. ومنذ عام 1947، كانت بمثابة دعوة إلى اتخاذ إجراء لعكس العقارب، والتي تحركت للخلف من قبل".

وانتقلت "ساعة القيامة" لأول مرة إلى 100 ثانية حتى منتصف الليل في يناير 2020، وظلت هناك في عام 2021 - ويرجع ذلك جزئيا إلى "عدم اتخاذ إجراء'' بشأن جائحة "كوفيد".

ومنذ عام 1947، تراجعت ثماني مرات إلى الوراء ثم 16 مرة.

ويتم تحديد الوقت من خلال مراعاة جميع الأحداث التي حدثت على مدار العام.

ويمكن أن تشمل السياسة والطاقة والأسلحة والدبلوماسية وعلوم المناخ، إلى جانب مصادر التهديد المحتملة مثل القنابل النووية وتغير المناخ والإرهاب البيولوجي والذكاء الاصطناعي.

المصدر: ديلي ميل