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تركيا..هدم منزل والعثور على تابوت فيه رفات بشرية

العلوم والتكنولوجيا

تركيا..هدم منزل والعثور على تابوت فيه رفات بشرية
Sputnik
صورة من الموقع
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هدم منزل في اسطنبول وعثر في أساسه على تابوت فيه رفات بشري عمره 2000 عام

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وتشير صحيفة Hurriyet Daily News التركية، إلى أنه خلال العمليات الجارية لتحديث وتغيير بيئة مدينة اسطنبول، عثر في أرضية أحد المنازل بعد هدمه على تابوت حجري قديم فيه عظام بشرية.

وبعد الدراسة الأولية للتابوت في موقع العمل، أعلن العلماء أن عمره 2000 عام ويعود للعصر الروماني. وبعد ذلك استخدمت رافعة في رفعه من موضعه، ومن ثم نُقل إلى متحف الآثار في اسطنبول.

المصدر: نوفوستي

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