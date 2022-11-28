تركيا.. اكتشاف جمجمة مثقوبة عمرها 3200 عام

اكتشف علماء الآثار في محافظة وان التركية جمجمة عليها فتحة مثلثة الشكل عمرها 3200 عام، ما يشير إلى أن صاحبها خضع لعملية ثقب الجمجمة.

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ويشير موقع Arkeonews، إلى أن عمليات الحفر والتنقيب في المنطقة بدأت عام 2016، عثر علماء الاثار خلالها في مقبرة تعود إلى العصر الحديدي المبكر، على هياكل عظمية وجماجم عديدة.

ووفقا للموقع، تعتبر عملية ثقب الجمجمة من أقدم الإجراءات الطبية، حيث تجرى منذ آلاف السنين، وقد عثر علماء الاثار على جماجم مشابه في أوروبا وإفريقيا والصين.

وكان "الأطباء" في العصور القديمة يعتبرون هذه العملية علاجا لأمراض مختلفة بما فيها إصابات الرأس. ويعتقد بعض العلماء، أن هذه العملية كانت تجرى لطرد الأرواح من الجسم.

ولم يتضح للعلماء، ما إذا كان صاحب الجمجمة التي عثر عليها في تركيا، قد تعافى بعد العملية او مات بسببها. كما لم يحدد العلماء ما إذا كانت هذه العملية قد اجريت بسبب مشكلات صحية أم هي من ضمن طقوس معينة، وعلى الأرجح لن يتمكنوا من ذلك.

المصدر: نوفوستي