الجيش الروسي يستخدم في دونباس سلاحا جديدا يحرق المروحيات المسيّرة

نشرت قناة تليغرام " Z4" التابعة لأحد الألوية في جمهورية لوغانسك الشعبية مقاطع فيديو أظهرت تجربة جهاز قادر على إشعال بطاريات المروحيات المسيرة الرباعية المراوح.

كما أظهرت أن درونا مصابا سقط على الأرض واحترق.

ولم تكشف القناة عن مواصفات التقنية التكتيكية لهذا السلاح، كما لم تكشف عن المظهر الخارجي للسلاح إياه.

لكن من المعلوم أنه تم توجيه شعاع إلى درون معادٍ بعد اكتشافه حيث تم تعطيل بطارياته وجعلها تحترق.

rg.ru

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية نقلت في مايو الماضي عن النائب السابق لرئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف قوله إن روسيا تمتلك سلاحا يقوم على مبادئ فيزيائية جديدة، بما فيه سلاح الليزر. وقال بوريسوف إنه تمت يوم 17 مايو تجربة سلاح ليزر جديد أثر على مسيرة بواسطة أشعة الليزر من مسافة 5 كيلومترات ، ما أدى إلى احتراقها. وأشار إلى أن السلاح التجريبي أطلقت عليه تسمية "زاديرا".

جدير بالذكر أن، يوري بوريسوف، ذكر في الحديث الصحفي نفسه منظومة ليزر روسية حديثة خُضعت للتجربة كذلك. وبمقدور تلك المنظومة إعماء الأقمار الصناعية المحلقة على ارتفاع 1500 كيلومتر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا