ارتفاع درجة حرارة المحيط يبطئ نمو الشعب المرجانية في الحاجز المرجاني العظيم

اكتشف علماء المعهد الأسترالي لعلوم البحار (AIMS) أن ارتفاع حرارة المياه في المحيط يبطئ نمو أنواع الشِعب المرجانية التي تشكل اساس الجزء الشمالي والأوسط من الحاجز المرجاني العظيم.





ويقول الباحث خوان أورتيز: "لقد اتضح لنا أن الشعب المرجانية التي تنمو بسرعة وتلعب دورا أساسيا في استعادة الحاجز المرجاني، تكيفت بصورة مثالية مع الظروف المناخية الحالية. بيد أن قدرتها على التكيف مع درجات الحرارة المرتفعة مستقبلا محدودة جدا".

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و تضمنت التجربة التي أجراها أورتيز وفريقه العلمي واستمرت شهرا كاملا متابعة نمو أربعة أنواع من المرجان، عند رفع درجة الحرارة تدريجيا من 19 إلى 31 درجة مئوية. وقد تبين أن رد فعل المرجان المأخوذ من شعب مرجانية مختلفة على تغير درجة الحرارة كان متماثلا. وهذا التماثل بالذات يعقد تكيف الشعاب المرجانية مع درجات الحرارة الأكثر دفئا وربما يهدد مناطق كبيرة من الشعاب المرجانية. لذلك يخطط الباحثون في المستقبل لإجراء تجارب مماثلة على عينات مأخوذة من أماكن أخرى.

يذكر أن الحاجز المرجاني العظيم يمتد على طول الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا مسافة 2500 كلم وتبلغ مساحته الكلية حوالي 344.4 ألف متر مربع. ويحتوي على أكثر من 2900 نوع من الشعاب المرجانية و900 جزيرة مرجانية.

المصدر: تاس