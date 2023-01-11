المدرعات الحربية الغربية تتجمد في أوكرانيا

نشرت شبكة الإنترنت مقطع فيديو أظهر سائقا أوكرانيا لمدرعة أمريكية يشكو من عجز المعدات الحربية التي وردتها الولايات المتحدة عن مقاومة ظروف الشتاء في أوكرانيا.

يذكر أن ناقلة الأفراد المدرعة الأمريكية الصنع М113 التي أمضت ليلتها في خندق تعرضت لصقيع شديد بلغت درجته 15 درجة مئوية تحت الصفر، ولم تعجز المدرعة في الصباح عن التحرك فحسب بل ورفضت فتح بواباتها.

وقال السائق إن "شبكة مموّهة تجمدت ومنعتني من فتح الباب الأمامي في المدرعة واضطررت إلى الخروج من مؤخرتها.

واستطاع السائق آخر المطاف تشغيل محرك المدرعة، لكنها لم تتزحزح من مكانها لأن جنزيرها التصق بالأرض المجمدة.

وخلص العسكري إلى أن المعدات الحربية الأمريكية غير مهيأة للعمل في الشتاء الأوكراني.

المصدر: روسيسكايا غازيتا