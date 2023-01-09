الصين تبتكر طائرة مسيرة تحلق دون توقف

أعلن العلماء الصينيون، أنهم ابتكروا محركا جديدا للطائرات المسيرة، سيساعد على بقائها في الجو فترة طويلة جدا.





وتشير صحيفة South China Morning Post، إلى أن العلماء استخدموا أشعة ليزر فائقة الطاقة في هذا المحرك الجديد.

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وتضيف، ابتكر خبراء جامعة نورث وسترن الصينية للعلوم التطبيقية، نموذجا يمكنه تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، ما يسمح بشحن الطائرات المسيرة في الجو أثناء تحليقها.

ووفقا للصحيفة، لا يكشف المبتكرون تفاصيل ابتكارهم، لتجنب استخدامه في الأغراض العسكرية. ولكنهم يؤكدون على أن الطائرة المسيرة المزودة بهذا المحرك يمكنها التحليق على ارتفاع ناطحات السحاب. وقد أثبتت نتائج الاختبارات كفاءته العالية.

وتجدر الإشارة، إلى أن علماء جامعة تيومين الروسية، أعلنوا في شهر ديسمبر 2021 عن ابتكار طائرة مسيرة يمكنها البقاء في حالة طيران فترة طويلة بفضل إمكانية شحنها من خطوط الطاقة الكهربائية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"