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شركة "بيكار" التركية: مسيرتنا Kizilelma ستتفوق على F-35 الأمريكية

العلوم والتكنولوجيا

شركة
Globallookpress
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صرح سلجوق بيرقدار رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التركية، بأن المسيرة المقاتلة فوق الصوتية Kizilelma التي تطورها الشركة ستتفوق من عدة نواح على مقاتلة F-35 الأمريكية من الجيل الخامس.

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وقال بيرقدار في حديث لقناة Tvnet التلفزيونية مساء الثلاثاء: "نخطط لإنتاج نسخة فوق صوتية من المسيرة المقاتلة. ستحدث Kizilelma ثورة في مجال الطيران، ويمكن استخدامها في القتال الجوي ضد الطائرات المقاتلة الكلاسيكية."

وتابع: "لعله يكون من الخطأ مقارنة المسيرة (Kizilelma) بعد تحليقها الأول، بالطائرات المستخدمة في كثير من البلدان، لكن عندما تصبح جاهزة تماما، ستتفوق على الطائرة F-35 من عدة نواح".

وأشار بيرقدار، إلى أن المسيرة Kizilelma، مثل F-35، هي مقاتلة من الجيل الخامس، ولكن يتم التحكم فيها عن بعد، وقال: "في المستقبل، سيمثل ذلك تحديا للجيل الخامس من الطائرات الكلاسيكية".

في ديسمبر الماضي، أعلن بيرقدار عن الانتهاء من تجريب المسيرة على منصات الاختبار، وقامت بعد ذلك بأول طلعة لها.

المصدر: "تاس" 

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