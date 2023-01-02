قد تنقرض 97 بالمئة من حيوانات القارة القطبية الجنوبية بحلول نهاية القرن

وقد أعلن العلماء أن طيور البطريق والطيور البحرية والديدان الأسطوانية هي الأكثر عرضة للإنقراض.



وتشير مجلة PLOS Biology، إلى أن 3 بالمئة فقط من الكائنات الحية ستبقى تعيش في القارة القطبية الجنوبية بحلول عام 2100.

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وجاء في التقرير "وفقا للسيناريو الحالي، لارتفاع متوسط درجات الحرارة بمقدار 2 درجة مئوية، فإنه من المرجح انقراض 65 بالمئة (في أسوأ الأحوال 97 بالمئة وفي أفضل الأحوال 37 بالمئة) من حيوانات القارة القطبية الجنوبية- طيور البطريق والطيور البحرية والديدان الأسطوانية".

ويعتقد الخبراء، أن التدابير المعتمدة في البروتوكول الحالي لحماية البيئة المضاف إلى اتفاقية القارة القطبية الجنوبية غير كافية لمواجهة الاحتباس الحراري، والحفاظ على التنوع البيولوجي في القارة القطبية الجنوبية. لذلك يقترح الخبراء زيادة التخصيصات المالية لإنقاذ الحيوانات. ويقدر العلماء تكلفة البرامج الأكثر فعالية المحسوبة إلى نهاية القرن الحالي بـ 1,92 مليار دولار.

المصدر: تاس