"ديلي ميل": الكائنات الحية على كوكبنا مهددة بانقراض جماعي في المستقبل غير البعيد

ذكرت "ديلي ميل"، نقلا عن علماء أستراليين وأوروبيين، أن الأرض مهددة بالانقراض الجماعي للكائنات الحية بسبب تغير المناخ، والاستغلال الجائر للموارد الطبيعية للكوكب.



وابتكر المتخصصون نموذجا للأرض يحتوي على أكثر من 15 ألف سلسلة غذائية ووجدوا أنه في ظل أسوأ سيناريو، ستختفي ما يصل إلى 10% من جميع أنواع الحيوانات والنباتات بحلول عام 2050.

وأوضح الباحثون أنه بحلول عام 2100 سيختفي ما يصل إلى 27 في المائة بسبب الاحتباس الحراري والأنشطة البشرية ويفترض السيناريو المتوسط ​​خسارة 13 في المائة من التنوع البيولوجي بحلول نهاية القرن.

وأشارت الصحيفة أنه وفقا للباحثين، كانت الأساليب السابقة لتقييم هذه العمليات معيبة لأنها لم تأخذ في الاعتبار الانقراض المشترك، والذي يحدث بسبب ترابط بعض الأنواع على أنواع أخرى، على سبيل المثال، قال العلماء إن الانقراض الجماعي للحيوانات التي كانت فريسة لحيوانات أخرى سيؤدي أيضا إلى فنائها.

وأوضحت الصحيفة أنه الانقراض المشترك سيؤدي إلى زيادة المعدل الإجمالي لفقدان الأنواع المهددة بالانقراض بنسبة 184% بحلول نهاية القرن.

وخلص المشاركون في الدراسة إلى أن النتائج الجديدة تظهر أن الضرر الناجم عن تغير المناخ واستغلال الموارد الطبيعية سيكون أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقا.

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المصدر: نوفوستي