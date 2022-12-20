ظاهرة الاحتباس الحراري قد تنقذ البندقية من مصير مدينة أطلانطس الأسطورية!

تواجه المدينة الأكثر رومانسية في أوروبا نفس مصير أتلانتس الأسطوري - بالاختفاء تحت الأمواج، إلا أن العلماء يعتقدون أن ظاهرة الاحتباس الحراري قد تنقذ مدينة البندقية.

لكن ارتفاع درجات الحرارة يغير أنماط دوران الغلاف الجوي الحالي في البحر الأبيض المتوسط. وهذا يغذي "مرحلة التذبذب البارد" - وهي ظاهرة جوية تقلل في الواقع من مخاطر الفيضانات.

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وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، البروفيسور دافيد زانشيتين، من جامعة كا فوسكاري في البندقية: "إذا حدث ذلك، فإن حساباتنا تشير من الآن وحتى عام 2035، إلا أن مستوى سطح البحر قد ينخفض في البندقية".

وتعد المتاهة البحرية، المليئة بممرات المشاة الصغيرة والساحات المخفية والمتاحف المخفية والكنائس المنعزلة التي يعود تاريخها إلى قرون، واحدة من أكثر الأماكن تميزا على وجه الأرض. وإذا لم تتخذ إجراءات جذرية فستكون أيامها معدودة. والعديد من المباني سيغرق.

وحددت الدراسة الجديدة التغيرات في درجة حرارة سطح البحار المحيطة. ووجدت أنها مرتبطة بمدى ارتفاع المياه في البندقية.

ومع دخول شمال الأطلسي مرحلة أكثر برودة، يجب أن يبطئ ارتفاع الرطوبة - ما يوفر بعض الراحة التي تشتد الحاجة إليها. وقد أدى مزيج من الهبوط والارتفاع في مستوى سطح البحر إلى انخفاضه بنحو 14 بوصة عما كان عليه قبل 150 عاما.

ومن المتوقع أن ترتفع المياه إلى أربعة أقدام أخرى بحلول عام 2100 - تاركة معظم المدينة الشهيرة في شمال إيطاليا مغموراً بشكل دائم.

According to new research, Venice could be saved by global warming 🇮🇹 https://t.co/ChmtPjMq2J — Metro (@MetroUK) December 17, 2022

وأدى تغير المناخ إلى ارتفاع مستوى سطح البحر الأبيض المتوسط. لكن الأمر لم يكن سلساً.

فتُظهر بيانات المد والجزر التاريخية والأقمار الصناعية نمط تسلق تتخلله فترات من عقدين أو أكثر يكون فيها ارتفاع مستوى سطح البحر متباطئا أو حتى مستقرا.

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وقارن البروفيسور زانشيتين وزملاؤه هذه البيانات مع 150 عاما من السجلات حول التغيرات في درجة حرارة سطح البحر.

فوجدوا ارتباطا بين متوسط القراءات، التي تحدث على مدى 60 إلى 80 عاما. وتُعرف هذه الظاهرة باسم التذبذب الأطلسي المتعدد العقود (AMO)، وفقا لتقرير "نيو ساينتست".

وخلال مراحل المحيط الأطلسي الأكثر برودة ودفئا، تباطأ وتسارع، على التوالي، ارتفاع مستوى سطح البحر في البندقية.

وسلطت النتائج في علوم الأرض والفضاء ضوءا جديدا على المشكلات الأساسية لهبوط وارتفاع مستويات سطح البحر في المدن في جميع أنحاء العالم.

ونظرا لصغر حجم مدينة البندقية وشهرتها وقدرتها على الوصول إلى التمويل، فقد تكون أرضية اختبار مثالية للتقنيات والأساليب التي قد توفر الأمل في حلول ملموسة وعملية يمكن نشرها في جميع أنحاء العالم.

المصدر: مترو