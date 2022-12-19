التحكم بمعدل ضربات القلب عن طريق التسخين

كشف عالم الأحياء أوليغ بودغورني عن طريقة للتحكم بمعدل ضربات القلب من خلال التسخين.

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أعلن أوليغ بودغورني كبير الباحثين في مجموعة علم الوراثة الحرارية في مركز الدقة العالية للتعديل الوراثي والتكنولوجيات الوراثية للطب الحيوي التابع للجامعة الروسية الوطنية للبحوث الطبية، أنه يتم في مركز المبادرة التكنولوجية الوطنية بمعهد الكيمياء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، تطوير تكنولوجيا للتحكم بمعدل ضربات القلب بواسطة الحرارة.

ويقول: "سيتم على أساس تكنولوجيا الوراثة الحرارية، تطوير أجهزة للتحكم غير الجراحي، لتصحيح معدل ضربات القلب في حالات بطء النبض وقصور القلب".

وعلم الوراثة الحرارية، هو مجال جديد للبحث، يسمح للعلماء بالتحكم في خلايا الكائن الحي باستخدام الحرارة.

ويقول: "ناخذ جينوم المستقبلات الحساسة للحرارة، ونضعه في خلايا الجهاز العصبي المركزي، الذي بطبيعته لا ينتج مثل هذه المستقبلات. وهذه العملية تجعل الخلايا العصبية حساسة للحرارة، وبتسخينها سنتمكن من التحكم بنشاطها من الخارج، ما يؤثر على مجمل عمل الجهاز العصبي. وهذا هو علم الوراثة الحرارية".

المصدر: gazeta.ru