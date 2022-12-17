روسيا تختبر كاسحة جليد عسكرية جديدة

أعلنت الخدمة العسكرية لوزارة الدفاع الروسية عن بدء مرحلة جديدة من التجارب البحرية على سفينة عسكرية جديدة كاسحة للجليد.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة "سفينة Evpaty Kolovrat العسكرية الجديدة الكاسحة للجليد والتي تعمل بالديزل والكهرباء خرجت مؤخرا إلى البحر لتخضع لمرحلة جديدة من الاختبارات الحكومية".

وأضاف البيان "سيتم اختبار السفينة من قبل قوات تابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي، وخبراء ومختصين في مجال الصناعة العسكرية، وخلال الاختبارات سيتم التحقق من الخصائص الفنية للسفينة، ومن أنظمة الملاحة والاتصالات الموجودة فيها، كما ستختبر أنظمة دعم الحياة الموجودة في السفينة، وأنظمة الدفع والحركة الخاصة بها".

شركة "ألماز" الروسية كانت قد بدأت بتطوير هذه السفينة عام 2018 في إطار المشروع الحكومي 21180М ، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2020، وصممتها لتعمل كسفينة شحن ودعم وإمداد عسكري قادرة على العمل في المياه المتجمدة، كما يمكنها أن تعمل كآلية لقطر ومساعدة السفن الأخرى في حالات الطوارئ.

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وتتمتع السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع 21180М بهياكل بطول 82 مترا وعرض 19 م، كما يمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 14 عقدة بحرية ونقل طاقم مكون من 28 شخصا، والعمل لمدة 30 يوما، وقطع مسافة 7600 ميل بحري في كل مهمة، فضلا عن أنها مجهزة بمنصات لحمل المروحيات.

المصدر: سلاح روسيا