بدء الاختبارات الحكومية على سفينة صاروخية روسية جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن بدء مرحلة الاختبارات الحكومية البحرية لسفينة صاروخية جديدة طوّرت لصالح الجيش.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة "بدأت مؤخرا مرحلة الاختبارات البحرية الحكومية لسفينة ميركوري التي طورت في إطار المشروع الحكومي الروسي 20380".

وأضاف البيان "في الأحواض البحرية التابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي سيقوم الخبراء وطاقم السفينة وأعضاء اللجان الحكومية بإجراء مناورات واختبار قدرة السفينة على الحركة بسرعة عالية، والتحقق من آلية عمل الأسلحة ومعدات الملاحة وجميع المنظومات الموجودة فيها.. وبعد انتهاء الاختبارات سيقوم المختصون بمراجعة حالة معدات السفينة وستتطلع اللجان المختصة على التقارير لإجراء أية تعديلات في حال كونها مطلوبة، وبعدها سيتم تجهيز ميركوري لتسليمها لسلاح البحرية الروسي".

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و"ميركوري" هي خامس سفينة صاروخية يتم تطويرها في حوض بناء السفن الشمالي الروسي لصالح جيش البلاد في إطار المشروع الحكومي الروسي 20380، وقد بدأ العمل على بناء هذه السفينة عام 2015، وبدأت اختبارت إرسائها العام الماضي.

يبلغ طول هذه السفينة 100م، ومقدار إزاحتها 2220 طنا، ويمكنها الإبحار لمسافة 4000 ميل في كل مهمة، فضلا عن أنها مسلحة بصواريخ "أوران" الروسية المضادة للسفن، ومنظومات Redut الصاروخية للدفاع الجوي، ومدافع من عيار 100 ملم، ورشاشات خفيفة ومتوسطة، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات المضادة للسفن والغواصات، وجهزت أيضا بمنصات لحمل المروحيات المتعددة الاستخدامات.

المصدر: سلاح روسيا