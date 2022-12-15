حل لغز نحوي قديم حيّر العلماء لمدة 2500 عام!

تمكّن باحثون من حل اللغز النحوي الذي هزم العلماء منذ القرن الخامس قبل الميلاد.

وقام الدكتور ريشي راجبوبات، وهو طالب دكتوراه هندي في جامعة كامبريدج، بفك شفرة قاعدة ابتكرها بانيني "أبو اللغويات". والقاعدة جزء أساسي من نظام نحوي مبتكر أنشأه بانيني، يُطلق عليه اسم "آلة اللغة"، ويهدف إلى تعليم اللغة السنسكريتية المقدسة في الهند.

وتعني جهود الدكتور راجبوبات، المفصلة في أطروحته للدكتوراه المنشورة اليوم، الآن أن آلة لغة بانيني يمكن تدريسها لأجهزة الكمبيوتر لأول مرة.

وكان بانيني عالما لغويا ونحويا محترما في الهند القديمة، وعاش في وقت ما بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد.

وتعتبر "آلة لغته" على نطاق واسع واحدة من أعظم الإنجازات الفكرية في التاريخ.

وتم تفصيله في عمله الموقر Aṣṭādhyāy، الذي يعتقد أنه كتب حوالي سنة 500 قبل الميلاد.

وقال الدكتور راجبوبات لـ MailOnline: "إنها وثيقة واحدة وكل ما لديها هو 4000 قاعدة قصيرة جدا".

وتتكون كل قاعدة من ثلاث إلى أربع كلمات في المتوسط. وما تفعله هذه القواعد البالغ عددها 4000 هو أنها تساعدنا في اشتقاق أي كلمة من اللغة السنسكريتية.

وتعمل هذه القواعد البالغ عددها 4000 بشكل أساسي معا كآلة.

ويشير إليها الدكتور راجبوبات على أنها آلة مفاهيمية وليست آلة فيزيائية. والغرض من آلة اللغة هو "الاشتقاق" - تشكيل كلمة عن طريق تغيير شكل القاعدة أو إضافة الألقاب إليها.

وعند الجمع بين كلمة أساسية ولاحقة، هناك اختلافات في الصوت تحتاج إلى حساب، وإلا فإنها ستعطي كلمة غير منطقية مثل "تعريف" (تنطق def-ine-ey-shun).

وتساعد القواعد الأربعة آلاف التي يتألف منها نظام بانيني المستخدمين بشكل فعال على إنتاج أشكال كلمات صحيحة نحويا.

ولكل قاعدة رقم تسلسلي، بناء على ترتيبها في المستند - على سبيل المثال، 7.3.103.

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وفي حالة اكتشاف المستخدم أن اثنتين من هذه القواعد قابلتان للتطبيق - حالة تُعرف باسم "تعارض القواعد" - أنشأ Pāṇini "metarule" واحدا لمساعدة المستخدمين في تحديد أي من القاعدتين يجب تطبيقها.

ويسمي الدكتور راجبوبات قاعدة بانيني "1.4.2 vipratiṣedhe paraṁ kāryam".

وحتى الآن، أسيء تفسير معنى هذا "metarule" على نطاق واسع لنحو 2500 عام، ما أدى إلى نتائج غير صحيحة نحويا.

وقال الدكتور راجبوبات: "لسوء الحظ، أساء الباحث الأول الذي علق على قواعد بانيني، كاتيايانا، لهذه القاعدة. وكان على دراية بتفسيرين محتملين لهذه القاعدة وللأسف اختار التفسير الخاطئ. بعد ذلك، ذهب جميع العلماء الذين كتبوا عن قواعد بانيني على مدار الـ 2500 عام الماضية إلى الأمام في هذا التفسير غير الصحيح".

والتفسير التقليدي ولكن غير الصحيح للقاعدة 1.4.2 هو أنه عندما يكون هناك تعارض بين قاعدتين، يجب اختيار القاعدة ذات الترتيب التسلسلي الأعلى أو "الفوز" (على سبيل المثال، 7.3.103 بدلا من 7.1.9).

وقال الدكتور راجبوبات: "الآن هذا بالطبع يعطينا نوعا من الصيغ غير الصحيحة نحويا إذا أردنا اتباع هذا التفسير. وأعدت تفسير هذه القاعدة كما في حالة حدوث مثل هذا التفاعل بين قاعدتين في نفس الخطوة، فإن القاعدة التي تنطبق على الجزء الأيمن من الكلمة تفوز. وساعدنا ذلك على معرفة الخوارزمية التي تدير هذا الجهاز، لذلك الآن عندما تتبع التفسير الصحيح لهذه القاعدة، تحصل تلقائيا على الإجابة الصحيحة".

وعلى مدى الـ 2500 عام الماضية، طور العلماء بجدية المئات من الـ metarules الأخرى لمحاولة إصلاح النظام وجعله يعمل - على الرغم من أن النظام لم يكن معطلا.

وقال الدكتور راجبوبات: "كان عليهم أن يأتوا بجميع أنواع التعليمات الإضافية لمساعدة القواعد النحوية في الوصول إلى الصيغة الصحيحة نحويا. وكان لبانيني عقل خارق، وقد بنى آلة لا مثيل لها في تاريخ البشرية. لم يتوقع منا أن نضيف أفكارا جديدة لقواعده. كلما تلاعبنا بقواعد بانيني، استعصى علينا ذلك".

ويعني عمل الدكتور راجبوبات أن لدينا خوارزمية "أنيقة جدا وبسيطة وقابلة للتعليم" تدير قواعد بانيني النحوية التي يمكن تدريسها لأجهزة الكمبيوتر.

وقال البروفيسور فينتشنزو فيرجياني، المشرف على أطروحة الدكتور راجبوبات في كامبريدج: "هذا الاكتشاف سيحدث ثورة في دراسة اللغة السنسكريتية في وقت يتزايد فيه الاهتمام بهذه اللغة".

المصدر: ديلي ميل