مصر تصنع دواء لمرض يعاني منه 10% من سكان البلاد وتصدره للخارج

وقعت اتفاقية تعاون بين شركة "إيفا فارما" للصناعات الدوائية، وشركة "إيلي ليلي" العالمية للأدوية لتوطين صناعة الأدوية البيولوجية لمرض السكر في مصر.

وتهدف الاتفاقية لاستدامة إمدادات الأنسولين للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وقال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، إن الاتفاقية تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في توطين الصناعات الطبية وتشجيع الاستثمارات وزيادة الصادرات، لافتا إلي أن الهيئة المصرية للشراء الموحد تلعب دورا كبيرا في جذب الاستثمارات في القطاع الطبي.

وأضاف زيدان، على هامش التوقيع علي الاتفاقية، أن الهيئة المصرية للشراء الموحد قامت بالتنسيق مع شركة "إيفا فارما" للصناعات الدوائية لإبرام اتفاقية تعاون مع شركة "إيلي ليلي" العالمية للادوية، وذلك لتوطين صناعة الأدوية البيولوجية لمرض السكر في مصر، ولاستدامة إمدادات الأنسولين للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

في هذا الصدد، قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن هناك اتجاه عام تحث عليه مؤسسة الرئاسة، وهو توطين الصناعات الحيوية والهامة، داخل مصر بحيث يحدث اكتفاء ذاتي، بجانب تصدير ما يذيد عن احتياجتنا الداخلية، بهدف إحداث نمو اقتصادي وتوفير العملة الصعبة، خاصة في مجال صناعة الدواء بشكل عام، لأن قطاع الدواء علي مستوي العالم هو رقم واحد، وهذا ما أثبتته جائحة كورونا.

وأضاف عوف، أن الدول التي كانت لا تمتلك بنية تحتية في مجال الدواء عانت من أزمات كبيرة في ظل تفشي تلك الجائحة، ولكن مصر مرت بتلك الأزمة لأنها تمتلك قطاع طبي متماسك، مشيرا إلي أن الاستراتيجية العامة للدولة، هي توفير الأدوية التي نستوردها لتوفير العملة وعدم التحكم في دواء المصريين من قبل الخارج.

ولفت إلى أن مصر تغطي 92% من احتياجات المصريين من الأدوية، ولكن هناك 8% من الأدوية البيلوجية وهذه لكي يتم تصنيعها في مصر تحتاج تقنية عالية وتكاليف كبيرة، منها الإنسولين، لذلك تعمل الدولة علي توطين صناعتها، مشيرا إلي أن 10% من سكان مصر، يعانون الإصابة بمرض السكر، لذلك هو مرض عصري.

المصدر : صدى البلد