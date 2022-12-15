الشمس تطلق وابلا من التوهجات الشمسية القوية مع توقع المزيد في الأيام المقبلة

أطلقت الشمس ما لا يقل عن ثمانية توهجات شمسية يوم الأربعاء 14 ديسمبر، ومن المتوقع حدوث المزيد بعد ظهور بقعة شمسية متأججة على وجه نجمنا.

وقد تسبب أحد التوهجات الشمسية القوية، من فئة M6، في انقطاع لاسلكي قصير فوق المحيط الأطلسي يوم الأربعاء الساعة 14:42 بتوقيت غرينتش، وفقا لموقع SpaceWeather.com.

والتوهجات الشمسية هي انفجارات من الإشعاع الكهرومغناطيسي الذي ينتقل بسرعة الضوء. وتصل تلك الموجهة نحو الأرض إلى كوكبنا في غضون ثماني دقائق من خروجها من الغلاف الجوي للشمس.

THREE MORE M FLARES: An M6, M3 and M2 all from AR3165. That makes 8 M flares so far today. They seem to be getting bigger, is an X flare in the offing? Stay tuned. pic.twitter.com/pjpbRhfTYo — Keith Strong (@drkstrong) December 14, 2022

وتوصّف توهجات X بأنها الفئة الأقوى من أنواع التوهج الشمسي، وتأتي قبلها الفئة M، التي توصّف معظم التوهجات المرصودة يوم الأربعاء.

وتصنّف التوهجات الشمسية في خمس فئات - A وB وC وM وX - بناء على شدة الأشعة السينية التي تطلقها، حيث يكون لكل مستوى 10 أضعاف شدة الفئة السابقة.

ويُشار إلى قوة الحدث المسمى الانفجار الشمسي في كل تصنيف بعدد يتراوح بين 1 و9، وهو أيضا عامل قوة الحدث داخل كل تصنيف.

CME WATCH - 2022.12.14: Perhaps unsurprisingly, we have had a lot of activity off the SW limb where all the M flares have been occurring (see earlier tweets). We have had another 3 since my last post. But the east limb has also been active, not quite as spectacularly as the west! pic.twitter.com/wytvXYmVxB — Keith Strong (@drkstrong) December 15, 2022

وقد أذهلت توهجات يوم الأربعاء علماء الفيزياء الشمسية، الذين علّق بعضهم على العرض الضوئي عبر "تويتر"، بينهم عالم الفيزياء الشمسية كيث سترونغ الذي أشار إلى أن التوهجات الشمسية المسجلة يوم الأربعاء كان جميعها صادراً عن البقعة الشمسية AR3165، وهي منطقة نشطة ظهرت مؤخرا على قرص الشمس المرئي.

والبقع الشمسية هي مناطق أغمق لونا وأكثر برودة في الطبقة الدنيا من الغلاف الجوي للشمس، حيث تكون خطوط المجال المغناطيسي للشمس ملتوية ومتوترة.

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وتومض النيران من هذه المناطق عندما تنفجر الخطوط المغناطيسية، وتطلق الطاقة.

وتكون التوهجات الشمسية في بعض الأحيان مصحوبة بانبعاثات كتلية إكليلية (CME)، وهي عبارة عن غيوم من البلازما الممغنطة تنتقل ببطء أكبر بكثير من التوهجات، وتستغرق ما يصل إلى ثلاثة أيام للوصول إلى الأرض.

وتميل الانبعاثات الكتلية الإكليلية إلى إحداث مزيد من الاضطراب لعالمنا المعتمد على التكنولوجيا، حيث إنها تؤدي إلى عواصف مغناطيسية أرضية في الغلاف الجوي عندما تتفاعل معها.

وتفرز هذه العواصف شفقا قطبيا جميلا ولكن يمكن أن تتسبب أيضا في انقطاع التيار الكهربائي وحتى تضرب الأقمار الصناعية من المدار.

وحتى الآن، لم يكن هناك أي مؤشر من المتنبئين بالطقس الفضائي على أن أيا من التوهجات الشمسية الأخيرة أتت مع انبعاثات كتلية إكليلية يمكن أن تضرب كوكبنا.

ويتنبأ مكتب الأرصاد الجوية للطقس الفضائي في المملكة المتحدة، في تقريره الأخير الصادر في 14 ديسمبر، بمستويات منخفضة من النشاط الشمسي في الأيام المقبلة مع إمكانية حدوث المزيد من التوهجات من الفئة M.

ALL 10 M FLARES FROM TODAY: Enjoy! pic.twitter.com/gisCAbfpu6 — Keith Strong (@drkstrong) December 15, 2022

وبحسب موقع weather.com، فإن هناك في 15 ديسمبر احتمالات بنسبة 75% لحدوث توهجات شمسية من الفئة M، واحتمالات بنسبة 15% لحدوث توهجات من الفئة X.

المصدر: سبيس