ما هي الحيوانات التي حافظت على وجودها لأطول فترة؟

تعد الأرض مكانا مليئا بالتحديات ودائم التغير، وكل شيء من درجة حرارة المحيطات إلى كمية الأكسجين في الغلاف الجوي في حالة تغير مستمر.

وفي عالم التغير الدائم هذا، كل كائن حي يركض أو يسبح أو يزحف أو يطير طلبا للتكيف والبقاء على قيد الحياة - أو ينتهي به المطاف ميتا. لكن في هذا العالم المتغير، أي حيوان نجا أطول فترة؟.

في نوفمبر 2010، منحت موسوعة غينيس للأرقام القياسية لقب "أقدم كائن حي" إلى Triops cancriformis، أو الروبيان الشرغوف. ولسبب وجيه: تظهر الحفريات أن مثل هذه القشريات المدرعة التي تشبه الروبيان كانت موجودة منذ العصر الترياسي (منذ 251.9 مليون إلى 201.3 مليون سنة).

وتوجد لدى الروبيان الشرغوف أجسام مثالية للحفر في قاع البرك المؤقتة التي يسكنونها. لكن في حين أنها تبدو متشابهة كما كانت دائما، فإن أبحاث الحمض النووي المنشورة منذ عام 2010 تكشف أن الروبيان الشرغوف لم يتوقف أبدا عن التطور تحت درعه، ما خلق اختلافات بين الأنواع عبر الزمن لا يمكن للعين البشرية رؤيتها دائما.

وعلى سبيل المثال، فإن الروبيان الشرغوف T. cancriformis هو مجرد سليل لأسلاف ترياسية مشابهة له في المظهر ولا يزيد عمره عن 25 مليون عام، وفقا لدراسة أجريت عام 2013 نُشرت في مجلة PeerJ.

هناك العديد من الأنواع الحية اليوم، مثل الروبيان، يبدو أنها بقيت على حالها ملايين السنين. ولعل أشهر هذه الأحافير المسماة "الحفريات الحية" مجموعة من أسماك أعماق البحار تسمى السيلكانث.

واكتشف الباحثون لأول مرة حفريات السيلاكانث في القرن التاسع عشر واعتقدوا أنها انقرضت في نهاية العصر الطباشيري قبل 66 مليون سنة. ولكن بعد ذلك، في عام 1938، اصطاد الصيادون أسماك السيلاكانث الحية قبالة سواحل جنوب إفريقيا. ويعود تاريخ هذه الأسماك القديمة إلى أكثر من 400 مليون سنة، ولكن هناك صيد. وأنواع الكولاكانث التي تسبح في محيطاتنا اليوم ليست مثل الأنواع المتحجرة من الكولاكانث، والتي انقرضت بالفعل.

واقترحت دراسة نشرت عام 2010 في مجلة الأحياء البحرية أن الأنواع الحية ظهرت خلال العشرين مليون إلى 30 مليون سنة الماضية. وينطبق الشيء نفسه على سلالة سلطعون حدوة الحصان القديمة المماثلة، والتي تمتد إلى حوالي 480 مليون سنة.

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ووجدت دراسة نشرت عام 2012 في مجلة Molecular Phylogenetics and Evolution أن أقدم مجموعة حية من سرطان حدوة الحصان الآسيوي تسمى Tachypleus ظهرت فقط منذ حوالي 25 مليون سنة، على الرغم من أنها تشبه الحفريات التي يبلغ عمرها مئات الملايين من السنين .

ولم ينته علماء الأحياء من فك رموز التاريخ التطوري لجميع الحيوانات الحية ولن تكون هناك إجابة نهائية لهذا اللغز حتى يفعلوا ذلك. ومع ذلك، يخبرنا كل من الروبيان الشرغوف وسرطان البحر وسرطان حدوة الحصان أن حتى أكثر الكائنات الحية التي تبدو ثابتة مستقرة على حالها تتغير دائما.

وقالت أفريكا غوميز، عالمة الأحياء التطورية بجامعة هال والمعدة الرئيسية لكتاب روبيان الشرغوف الصادر عام 2013، لا أعتقد أن هناك دليلا على أن أي نوع واحد كان موجودا منذ أكثر من بضعة ملايين من السنين.

وتشير الدراسات التي أجريت على السجل الأحفوري إلى أن الأنواع تدوم عادة ما بين 500.000 سنة و3 ملايين سنة قبل أن تتعرض للانقراض أو يتم استبدالها بأحد أحفادها، وفقا لمقال في مجلة American Scientist.

وعلى سبيل المثال، يمكن أن يتحول الحمض النووي للكائنات الحية، ويمكن أن تنتقل هذه الطفرات من جيل إلى آخر. ويمكن أيضا أن يتزاوج نوعان متماثلان وراثيا، ما يؤدي إلى نوع هجين جديد يزدهر. كما أن المنافسة تجبر الأنواع على التطور. وتتنافس الحيوانات المفترسة مع الفريسة، وتتنافس الحيوانات التي تشترك في نفس المساحة على الطعام والموارد.

وقال سكوت ليدجارد، أمين فخري للافقاريات الأحفورية في متحف فيلد في شيكاغو: "يمكن أن تؤثر العوامل البيئية على مدة بقاء الحيوانات. لنفترض أن مجموعة من الأصناف تتكيف جيدا مع نوع معين من الموائل وأن المناخ يتغير بشكل كبير. إذا لم تستطع الهجرة إلى مكان آخر مع نفس النوع من الموائل، فإنها تنقرض".

ونظرا لأن التغير أمر ثابت، لا تعتبر غوميز أي حيوان أحفورة حية لأن المصطلح يعطي انطباعا بأن الحيوانات تتوقف عن التطور. وبدلا من ذلك، رأى ليدجارد أنه يمكن استخدام "الأحفورة الحية" كمصطلح شامل لدراسة كائنات الحية بسمات معينة، مثل المعدل البطيء للتغير التطوري.

المصدر: لايف ساينس