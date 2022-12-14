هولندا تجهّز سلاح بحريتها بصواريخ جديدة

أعلن موقع Naval News أن هولندا اختارت صواريخَ بحرية جديدة لتجهّز بها سفنها وقواربها الحربية.

وجاء في منشور على الموقع: "اختار سلاح البحرية الهولندي صواريخ Naval Strike Missile (NSM) التي تصنعها الشركة النرويجية Kongsberg لتكون بديلا عن صواريخ Harpoon القديمة التي يستخدمها حاليا، وأعلنت امستردام عن قرارها بعد أسابيع من إعلان لندن عن قرارها هي الأخرى بالحصول على هذا النوع من الصواريخ للجيش البريطاني، وحتى أسبانيا اتخذت قرارها هي الأخرى بالحصول على صواريخ NSM لسلاح بحريتها".

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن هولندا أصبحت الدولة رقم 11 التي تحصل على صواريخ" NSM" لتنضم إلى النرويج وبولندا وماليزيا وألمانيا والولايات المتحدة ورومانيا وكندا وأستراليا وإسبانيا وبريطانيا.

ويفترض أن تحصل أربع فرقاطات هولندية جديدة من De Zeven Provinciën على صواريخ NSM بحلول عام 2025، كما من المتوقع أن تجهّز هولندا سفنها الحربية أيضا بصواريخ Gabriel V التي تنتجها شركة Gabriel V الإسرائيلية، وصواريخ RBS-15 التي تطورها Saab السويدية.

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وتنتمي صواريخ NSM إلى الجيل الخامس من الصواريخ البحرية المتوسطة ، ويمكنها التعامل مع مختلف أنواع الأهداف البحرية والبرية على مسافات تصل إلى 185 كلم، ويمكن لهذه الصواريخ التحليق على ارتفاعات منخفضة، فضلا عن تصنيعها من مواد خاصة، ما يصعّب عملية اكتشافها من قبل الرادارات المعادية.

ويبلغ طول كل صاروخ من هذا النوع 3.96 م، ووزنه 407 كلغ، ويمكنه التحليق بسرعات تتراوح ما بين 858 و1103 كلم/سا.

المصدر: سلاح روسيا