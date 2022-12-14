العلماء يطورون طلاء ذهبيا فائق الرقة يمنع تشكل الضباب على النظارات

أولئك الذين يرتدون النظارات خلال فصل الشتاء يبلغون بشكل مستمر عن انزعاجهم من الضباب الذي يكسو زجاج النظارت ويحجب عنهم الرؤية.

ولذلك، طور فريق من الباحثين طلاء يمكن أن يجعل هذا الإزعاج شيئا من الماضي.

هذا الطلاء عبارة عن طبقة شفافة فائقة النحافة مصنوعة من الذهب، وقادرة على تحويل ضوء الشمس إلى حرارة، وتسخين سطح الزجاج بما يصل إلى 8 درجات مئوية (14.4 فهرنهايت) ومنع تكثّف البخار الضبابي.

Researchers from ETH Zurich have developed a new gold #nanocoating that harnesses sunlight to heat the lenses of glasses, thereby preventing them from fogging in humid conditions. This coating could potentially also be applied to car windshields. #antifoghttps://t.co/SGvhW3FE3M — ETH Zurich (@ETH_en) December 12, 2022

ويقول الباحثون إن هذا أفضل من طرق مكافحة الضباب التقليدية، التي تغطي الأسطح بجزيئات تجذب الماء، ما يؤدي إلى انتشار التكثّف على الزجاجات بالتساوي.

وقد أراد الفريق الذي ينتمي إلى المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زوريخ أن يوجد تصميما يوقف التكثّف في المقام الأول - عن طريق تسخين الزجاج بلطف، مثلما يسخَّن الزجاج الخلفي لسيارة.

ويتم وضع كميات صغيرة للغاية من الذهب بين طبقتين من أكسيد التيتانيوم ما يعزز تأثير التسخين.

وعندما ينتشر الطلاء على كل الزجاج، فإنه يساعد على امتصاص الأشعة تحت الحمراء من الشمس، ما يعني أنه يمكن أن يسخن الزجاج بلطف حتى 8 درجات مئوية ويمنع تكون الندى من الضباب المكثف (تحول المادة من غاز إلى سائل).

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ويبلغ سمك الطلاء 10 نانومتر فقط - أرق 12 مرة من ورقة الذهب الشائعة - وخلال النهار لا يتطلب أي مصدر إضافي للطاقة للعمل.

وقال الباحثون إن من المحتمل أيضا استخدامه للزجاج الأمامي للسيارات، وهو شفاف تماما.

وأضافوا: رغم أن الذهب باهظ الثمن، فإن الطلاء يتطلب القليل جدا منه بحيث تظل تكاليف المواد منخفضة.

وأوضح الفريق، في تلخيص لنتائج هذا العمل، التي نُشرت في مجلة Nature Nanotechnology: "يؤثر الضباب على مجموعة واسعة من الأنشطة التي تكون فيها الأسطح الشفافة بالغة الأهمية، مثل تلك التي تشمل النظارات والنوافذ والزجاج الأمامي والمرايا أو أجهزة الاستشعار البصرية. ويوفر الطلاء زيادة ملحوظة في درجة الحرارة ... ويعمل بكفاءة حتى في ظل الظروف الملبدة بالغيوم".

وأضافوا: "كانت لحظة مثيرة للغاية أن نشهد أن الطلاء يعمل بشكل موثوق في ظل ظروف خارجية قاسية في العالم الحقيقي".

المصدر: ديلي ميل