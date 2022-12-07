مصادر تكشف لـRT سر السلاح المصري الجديد "سي سي - 60"

يسعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتطوير التصنيع العسكري في مصر، عبر تطوير مصانع الإنتاج الحربي لتصنيع عدد من الأسلحة بالمشاركة مع الشركات الأجنبية.

وكشف مصادر عسكرية لـRT، تفاصيل حول السلاح المصري الجديد "سي سي - 60"، وهو كورفيت بحري تعمل ترناسة الإسكندرية على تصنيعه بالمشاركة مع شركة لورسن الألمانية المتخصصة في الصناعات العسكرية البحرية.

وأكدت المصادر أن الكورفيت يمتلك تصميما مبنيا على أفضل المعايير العالمية الحديثة، حيث يمتاز ببدن شبحي كامل يتميز بانخفاض البصمة الرادارية، وانخفاض مستوى جسر القيادة من مستوى سطح البحر وهو ما يتيح زيادة درجة الشبحية الرادارية.



وسيتم تجهيز الكورفيت المصري الخفيف "CC-60" برادارات من شركة تاليس الفرنسية، والرادار الأول والرئيسي هو Smart-S MK2 وهو رادار تتبع وكشف الأهداف الجوية والبحرية من فئة رادارات PESA ثلاثي الابعاد 3D يصل مداه الاقصى الى 250 كم وهو نفس رادار الجويند، ويمكنه كشف الأهداف البحرية في اقصى مدى 80 كم و يمكنه كشف وتتبع حتى 750 هدف معا ويعمل في تردد S-BAND الرادار باللون الاخضر في الصورة، والرادار الثاني STIR-1.2 من إنتاج شركة تاليس أيضاً مخصص للتحكم في النيران وهو رادار متكامل مزود بأنظمة بصرية.

ويعمل الرادار على ترددين مختلفين يمكنه العمل في تردد K-BAND ويصل مداه الى اكثر من 35 كم ويقوم بتوجيه صواريخ الدفاع الجوي متوسطة المدى، ويعمل على تردد L-BAND ويصل مداه الى 120 كم ويمكنه توجيه الصواريخ بعيدة المدى، والكورفيت مزود أيضاً بنظام كهروبصري حراري.

ووفقا للمصادر سيتم تسليح الكورفيت بمدفع رئيسي من عيار 76 مم، وعدد 2 مدفع DS30M Mark 2 من عيار 30 مم يمكنه ضرب الأهداف الجوية والبحرية حتى مدى 5 كلم، و كل مدفع مدمج به من 5 الى 7 صواريخ دفاع جوي قصيرة المدى بمدى 9 كلم ويبلغ سرعته 1.5 ماخ ورأسه الحربي بوزن 3 كلغم.

المصدر: RT