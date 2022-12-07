العلماء الروس في صدد استخدام نفط سيبيريا كدواء لأمراض كثيرة

يُجري العلماء من أربع جامعات روسية في وقت واحد بحثا عن الخصائص العلاجية لنفط سيبيريا الغربي، وهو مثيل لزيت النفتلان الأذربيجاني الشهير.

ويخطط لاستخدامه في الطب والصيدلة. وسيشارك في البحث ممثلون عن شركات الأدوية الروسية.

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وقررت جامعة "تيومين" الصناعية في غرب سيبيريا استئناف العمل على تحقيق مشروع للعالم الشهير والأكاديمي إيفان نيستيروف، كان قدمه في وقت سابق، وذلك لدراسة الخصائص العلاجية لنفط غرب سيبيريا.

وحسب الخدمة الصحافية لجامعة "تيومين" فإن المتخصصين من ثلاث جامعات في تيومين وجامعة قازان الفيدرالية يعملون حاليا على تحقيق المشروع.

وذلك بعد أن اقترح العالم الشاب، مارسيل قديروف، العودة إلى مشروع "الخصائص العلاجية لنفط سيبيريا الغربية". ويريد العلماء تسويق الطرق المطوّرة لعزل مادة النفتين (الزيت النفطي) الفعالة من البترول. قد تسفر الدراسة عن ابتكار أدوية ومستحضرات تجميل جديدة من المنتجات البترولية.

يذكر أن النفط الطبي كان يستخدم منذ فترة طويلة في علاج أمراض المفاصل والجهاز العصبي وكذلك في الجراحة والأمراض الجلدية.

ووكان قد اكتشف الأكاديمي إيفان نيستيروف الخصائص العلاجية لنفط غرب سيبيريا. فوجد أن له خصائص جيوكيميائية مماثلة لزيت النفتلان الذي يتم استخراجه في أذربيجان بالقرب من مدينة نفطالان.

وينوي العلماء الآن تأسيس كونسورسيوم ( شركة كبرى) بمشاركة ممثلين عن العلوم الجامعية وقطاع إنتاج النفط وشركات الأدوية، ويتوقعون أن يظهر بفضل دراسة الخصائص العلاجية للنفط الروسي مجمع صحي ابتكاري في منطقة تيومين، وسيتم تضمين برنامج العلاج الطبيعي طرق استخدام زيوت النفط من غرب سيبيريا. ومن المقرر أيضا تزويد المصحات الروسية بالمواد الخام المحلية ليحل النفط الطبي الروسي محل زيت نفطالان الأذربيجاني.

المصدر:pharmmedprom.ru