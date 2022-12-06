طالبة روسية تبتكر مسيّرة زراعية فريدة من نوعها

ابتكرت الطالبة في معهد موسكو للفيزياء التقنية، آنا خلودنيفا، مسيّرة زراعية فريدة من نوعها.

وفازت بجائزة قدرها مليون روبل في مسابقة لشركات الناشئة كجزء من منصة ريادة الأعمال التكنولوجية بالجامعة.

وتم تصميم المسيّرة لحل مشكلة نقص الطائرات روسية الصنع والطيارين في قطاع الطيران الزراعي. ويمكن استخدامها لمعالجة مساحات كبيرة من الحقول الزراعية بالمواد الكيميائية. وتصلح الطائرة بدون طيار كذلك للقضاء الكيميائي على الأعشاب الضارة باستخدام مبيدات الأعشاب، ولرش النباتات بواسطة مبيدات الحشرات ومبيدات الفطريات ضد الآفات الحشرية والفطريات.

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وتتضمن المنظومة التي ابتكرتها الطالبة الروسية طائرة من دون طيار ومجموعة للتحكم الآلي فيها وجهاز كمبيوتر. ويتم التحكم في عمليتي الإقلاع والهبوط من الأرض، أما التحليق فوق الحقول الزراعية وعملية أسقاط المواد الكيميائية فتتحقق أوتوماتيكيا.

وبمقدور مشغّل المنظومة أن يسيطر على بضعة درونات في وقت واحد. ويمكن للطائرة الزراعية من دون طيار أن تعمل ليلا ونهارا بفضل استخدام جهاز الملاحة الفضائية "جي بي إس" وأجهزة قياس المسافة وكاميرات الرؤية الليلية، الأمر الذي يزيد من إنتاجيتها.

يذكر أن عددا كبيرا من الدرونات تستخدم في القطاع الزراعي الروسي، لكن كلها عبارة عن مسيّرات خفيفة رباعية المحاور غالية الثمن لا تتميز بإنتاجية كبيرة. وهناك مشكلة أهم من ذلك تنحصر في أن غالبيتها أجنبية الصنع، ما يسبب الاعتماد على التكنولوجيات وقطع الغيار الأجنبية.

وقالت الطالبة الروسية إن "من مميزات الدرون الزراعي الذي ابتكرته استخدامه لمحرك روسي الصنع ينتجه مصنع المحركات في مدينة ريبينسك الروسية من حيث يمكننا الحصول على قطع الغيار. كما يمكننا إن نقدم للمصنع مقترحاتنت بتطوير المحرك".

المصدر: نوفوستي