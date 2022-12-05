الدفاع الروسية تنشر فيديو عن استخدام مدفع هاون صامت

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو أظهر تدريب العسكريين الروس في أوكرانيا على إطلاق النار من مدفع الهاون "غال" عيار 82 ملم.

وقد أطلق على هذا المدفع اسم "مدفع الهاوتزر للقوات الخاصة" لعدم وجود وميض وصوت عند إطلاق النار منه.

وجاء في مذكرة ملحقة بالفيديو أن الرماية تمت في ميدان تدريب وتم تعديل النيران بواسطة مسيّرة.

يذكر أن مدفع الهاون "غال" كشف عنه لأول مرة عام 2011 حيث بلغ طوله 60 سنتيمترا ووزنه 13 كلغ. ويسمح حجمه الصغير بنقله مطوياً داخل حقيبة ظهر.

جدير بالذكر أن تصميم القذيفة عيار 82 ملم الذي تم تصنيعه خصيصا للمدفع يجعل مخلفات البارود الناجمة عن الرماية تُحصَر في ذيله، ما يؤدي إلى عدم ظهور اللهب والدخان والموجة الضاربة أثناء إطلاق النار، ما يمكن مقارنته بصوت التصفيق باليدين.

يذكر أن مدفع الهاون يمكن أن يضرب أهدافا على مسافة تبدأ من 100 إلى 1200 متر بسرعة رماية هي 15 قذيفة في الدقيقة.

المصدر: روسيسمايا غازيتا